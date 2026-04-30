《IT狗2》玩影射諷刺Cap水亂象　激親游學修怒刪帳號重提NTR風波

《IT狗 2.0》首播，首集劇情以Web3及NFT亂象為題，將主角「阿信」推下神壇變「信狗」，極盡諷刺。這份黑色幽默卻引來「試當真」創辦人游學修強烈反彈，他怒轟劇組「玩影射」抹黑其團隊形象，卻反遭網民狙擊其平日愛抽水卻「玩唔起」，逼使游學修激憤刪除Threads帳號。



游學修怒轟劇組「玩影射」抹黑其團隊形象（IG@neoyau19）

續作首播葉念信跌落神壇變信狗

廣受期待的劇集《IT狗 2.0》於本周一（4月27日）正式首播，隨即在初創圈與演藝界投下震撼彈。故事背景緊扣時代脈搏，由凌文龍飾演的靈魂人物「阿信」，帶領原班人馬強勢重組，目標直指NFT、元宇宙（Metaverse）、Web3以及人工智能（AI）等當前最炙手可熱卻也爭議不斷的科技領域。

《IT狗2.0》海報（ig@viutv）

在首集中，原本被譽為「香港希望」的葉念信，因種種原因慘遭輿論反噬，由萬人崇拜的創業英雄跌落神壇，更被網民戲稱為「信狗」。其中一幕講述他在Ted Talk分享成功之道時意外「見紅」，劇情極致諷刺了近年香港科技騙局與初創公司「掠水」的荒謬現狀。這份「荒誕且貼地」的黑色幽默，雖然讓觀眾大呼過癮，卻也意外觸動了現實中某些演藝人的敏感神經。

葉念信由萬人崇拜的創業英雄跌落神壇，更被網民戲稱為「信狗」。（IG@siulungling）

游學修暴走怒轟「玩影射」

針對劇中的諷刺橋段，「試當真」創辦人游學修疑似對號入座，日前突然在社交平台Threads上大發雷霆。他忿忿不平地表示，自己與團隊多年來一直背負著不實的負面形象，認為劇組在不了解事實真相的情況下，隨意利用「影射」手法對其進行二次傷害。

遊學修不滿被人抹黑多年。（Threads）

游學修在帖文中語帶委屈地寫道，團隊被抹黑多年，至今仍有人張口就說是「Cap水呃錢」，他質疑劇組基於這些不實形象大玩影射，這種行為對他而言極不公道。然而，這番言論並未獲得大眾同情，反而引來網民排山倒海的負評。大部分聲音認為，身為經常以二創和「抽水」為樂的網絡創作者，如此反應顯得雙重標準且欠缺大將之風。面對輿論倒戈，游學修最終嬲爆移除該帳號，甚至直接刪除了Threads，試圖以「登出」來保護自己免受進一步的情緒重創。

目前遊學修已經註銷Threads。（Threads）

回顧NTR項目風波：六千張影片截圖涉款近三千萬

外界之所以對游學修的反應如此敏感，必須追溯到「試當真」在2022年4月推出的NTR(Non-Tangible Reality)NFT項目。當時該項目在市場上引發了極大震盪，團隊共發行了6,000個NFT，每個定價高達0.2ETH，以當時匯率計算，單個價格約為$4,800港元。

游學修在《Channel需要搬》影片中，提及過NFT項目。（影片截圖）

若這批NFT全數售出，團隊可進帳逾$2,880萬港元。雖然持有者被承諾擁有包括觀看精選影片、謝票優先報名權、舞台劇VIP門票優先購買權、參與「藝員訓練班」選秀以及在電影中留下名字等四大福利，但由於這些NFT本質上只是影片的截圖（Cap圖），導致大量網民批評這是在「掠水」或「搵笨」。當時游學修雖曾開Live坦承創辦公司「就是為了錢」，並強調有資金才能有創作空間，但「CAP水」的標籤自此與其名字如影隨形。