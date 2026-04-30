寒戰1994｜吳彥祖被女兒嫌醜「不如男團」認老嫉妒劉俊謙年輕又帥

吳彥祖在新片《寒戰1994》中飾演警務處副處長，穿上警察制服男人味十足，帥氣逼人。



51歲的他受訪時卻笑說，在女兒眼中完全不是這麼一回事，

我女兒一點都不覺得我帥，還會做出噁心的動作，她眼中的吳彥祖跟你們不一樣，女兒比較喜歡韓團Stray Kids。

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電影「寒戰」系列睽違10年強勢回歸，《寒戰1994》作為前傳，吳彥祖飾演的蔡元祺，將與劉俊謙飾演的李文彬展開宿命對決。兩人在片中亦敵亦友，戲外則惺惺相惜。

吳彥祖笑說：

我對他的感覺很複雜，他比我年輕又帥，我很嫉妒他，但也愛上他。

劉俊謙也透露，曾收到吳彥祖送的耳機禮物，十分珍惜，幾乎天天帶在身邊。

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近年將事業重心放在荷里活的吳彥祖，這次睽違6年回到香港拍戲，興奮之情溢於言表。他表示：「第一天做造型時，看到團隊都是很熟悉的人，都是陪著我長大的人，一見面就有回家的感覺，團隊就像大家庭。」不過他也笑認年紀增長帶來的變化，「現在看到我的人都說：『我爸媽很喜歡你』。」《寒戰1994》將於5月1日香港正式上映。

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