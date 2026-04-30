57歲「最美亞姐」翁虹奢華豪宅大曝光　巨型客廳盡顯氣派

現年57歲的1989年亞洲小姐冠軍翁虹，入行多年依然活躍於演藝圈，無論是外貌還是身材都Keep得極佳。近日，她透過影片向粉絲分享了自己的工作日常，不僅意外曝光了極盡奢華的豪宅內貌，更展現了她驚人的工作毅力。事業拼搏的同時，她對家庭的經營亦十分有一套，除了育有一名高顏值愛女外，她更曾自爆與富商丈夫的「分居」內幕，以及高達百萬美金的婚前協議！



1989年，翁虹參選香港亞洲小姐競選獲得冠軍。（亞洲電視）

翁虹日前拍Vlog分享自己的日常工作。（翁虹小紅書）

翁虹現代簡約豪宅曝光 13小時「鐵人」行程極度自律

日前翁虹在分享工作Vlog時，意外讓其居住的豪宅內部環境曝光。在翁虹分享的影片中，其豪宅的裝修風格首度展現在大眾眼前，整體呈現出現代簡約又不失奢華的格調。

第二天早上八點就要開工，翁虹真是一個「鐵人」。（小紅書影片截圖）

全屋以高雅的米灰色調為主，地面鋪設了光潔亮麗的大理石，空間感十足，客廳中央懸掛著一盞璀璨奪目的大型水晶吊燈，盡顯大宅氣派。而開放式廚房配備了全套現代化廚具，與客廳之間採用簡潔的玻璃趟門作分隔，讓整個家居環境更加寬敞明亮。

早上十點拍攝各項宣傳工作。（小紅書影片截圖）

除了懂得享受生活，翁虹對工作的拼搏程度同樣令人敬佩。影片記錄了她一天極度緊湊的行程，翁虹需要從早上9點一直忙碌到晚上10點多，期間需要以素顏狀態進行試鏡、接連拍攝各項宣傳工作，甚至連午飯時間都要與團隊開會討論流程。

早上九點翁虹需要以素顏狀態進行試鏡。（小紅書影片截圖）

翁虹連午飯時間都要與團隊開會討論流程。（小紅書影片截圖）

到了下午翁虹則需要更換多套服裝試身。（小紅書影片截圖）

隨後翁虹會趕往養生館調理身體。（小紅書影片截圖）

翁虹還要在往返的車程中爭分奪秒地閱讀劇本及背誦台詞。（小紅書影片截圖）

翁虹還要在往返的車程中爭分奪秒地閱讀劇本及背誦台詞。（小紅書影片截圖）

下午五點半到達公司後就要開始工作。（小紅書影片截圖）

翁虹晚上八點還要開會。（小紅書影片截圖）

翁虹要到晚上十點才能收工。（小紅書影片截圖）

到了下午翁虹則馬不停蹄地更換多套服裝試身，隨後趕往養生館調理身體時，還要在往返的車程中爭分奪秒地閱讀劇本及背誦台詞，展現出驚人的精力。

18歲愛女遺傳美貌 夫妻「分居」感情更勝從前

翁虹與第二任富商丈夫劉冠廷結婚多年，育有18歲愛女劉蒔。女兒完美遺傳了媽媽的美女基因，擁有白滑肌膚與甜美外貌，目前正準備踏入演藝圈。翁虹去年曾自爆與丈夫已「分居」三年，一度惹來外界揣測。

翁虹與第二任丈夫劉冠廷育有一女劉蒔，長得亭亭玉立，更被封為「宅男女神」。（翁虹微博）

翁虹女兒小水晶劉蒔五官標緻，更被封為「宅男女神」。（翁虹微博）

原來這是為了照顧在國外讀書的女兒所作的精心安排，因丈夫需處理海外業務，她又要頻繁往返內地拍劇，兩人協議必須有一方留在女兒身邊陪伴，才展開了兩地生活。對於這種相處模式，翁虹坦言夫妻感情絲毫未受影響，反而因為距離產生美，認為「小別勝新婚」，感情比以前更好。

翁虹經歷兩段婚姻，她與現任丈夫劉冠廷在2007年結婚。（小紅書）

翁虹早前在小紅書發布視頻，自爆與老公已分居3年。（小紅書）

簽百萬美金「防偷食」協議 堅拒同班機保愛女無憂

在家庭經營方面，翁虹曾透露與丈夫在婚前就簽訂了「婚後出軌罰款協議」，列明若任何一方不忠，將面臨高達100萬美金的罰款。她笑言這份協議是對彼此的信心保證，相信永遠不會有動用到的一天。

翁虹曾爆與老公簽訂了「婚後出軌罰款協議」，罰金高達一百萬美金。（吳子生攝）

為了確保女兒無論在任何不可抗力的情況下都能得到妥善照顧，她與丈夫更約定絕對不乘坐同一班飛機，以防萬一發生意外。