韓神曲樂團成員驟逝　享年38歲　家屬證實死訊表示仍「難以置信」

韓國人每到櫻花季就會刷起當地知名樂團Busker Busker的排行榜夯曲《櫻花結局》（벚꽃엔딩）。



自2012年發行開始，這首歌幾乎在每年初春時分都會「逆襲」排行榜，截至2022年4月，光是在音樂平台Melon的播放次數就超過2.9億次，更是許多人KTV必點神曲。未料10日傳出Busker Busker創團成員朴慶久（音譯，박경구）驟逝，享年38歲。

Busker Busker創團成員朴慶久（音譯，박경구）驟逝，享年38歲。（IG@ksqpark）

朴慶久是Busker Busker創團成員，該團成名作是《櫻花結局》（벚꽃엔딩）：

堂弟證實死訊「難以置信」 主唱曾發文祈求健康惹鼻酸

朴慶久的堂弟7日透過朴慶久的社群媒體證實：

雖然仍難以置信，但代替遺屬傳達訃聞。如果能以溫暖的心情陪伴慶久哥走完最後一程，我們將不勝感激。

親戚並未透露朴慶久的死因，但歌迷都震驚於他英年早逝，朴慶久也已在9日上午低調出殯。

朴慶久過去跟Busker Busker主要團員張凡俊為高中同學，在樂團草創之初確立了音樂風格，也曾參與張凡俊首張專輯的製作。張凡俊在接獲噩耗後，9日在自己的YouTube頻道上傳「朴慶久最佳剪輯」的影片，悼念逝者。

張凡俊在接獲噩耗後，在自己的YouTube頻道上傳「朴慶久最佳剪輯」的影片，悼念逝者。（YouTube@장범준）

實際上張凡俊去（2025）年3月發行第四張專輯時，就曾發文提到「為慶久的健康祈福」，似乎就透露出團員的狀況不佳。

