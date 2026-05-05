專訪｜肥肥人由KOL進化到演員 險墮飯局揭黑幕：要男女隔住坐

撰文：吳子生
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在螢幕前，她是那個活潑可愛、總是帶著笑容的 KOL 肥肥人Vivian(劉紜蔚)。但脫下網紅標籤，走進現實生活，Vivian 其實是一位為了夢想在演藝圈默默耕耘6年的鬥士。肥肥人最近為HOY TV 拍攝節目《女行團》，節目本周首播，她接受《香港01》專訪，罕有展現感性一面，大談轉型做 Artist 路上的苦與甜。

夢想與現實的拉鋸：來自家庭的壓力

Vivian 坦言，入行6年，最令她感到壓力的並非工作辛苦，而是屋企人無聲的擔憂：「屋企人成日覺得呢行收入唔穩定，又覺得係食『青春飯』，成日勸我不如正正經經搵份 Office 工。佢哋會話：『你讀完書，去考個政府工或者做行政，每個月穩穩定定拎幾萬蚊人工唔好咩？』」

面對家人的「金錢誘惑」，Vivian 也曾動搖，但她最終選擇聽從內心：「其實我有諗過㗎，但諗到要每日對住部電腦做重複嘅嘢，我真係會頭暈。我好想透過表演，或者我嘅音樂，真係帶到一啲嘢俾觀眾，而唔係純粹為咗份糧。」

肥肥人堅守自己底線。(葉志明攝)

面對「問價」與網絡暴力 高 EQ 反擊

作為樣貌標緻的女藝人，Vivian 無可避免遇過演藝圈的「潛規則」挑戰。她在訪問中大方承認，曾收到不少「飯局邀約」甚至直接「問價」的私訊：「真係有好多呢啲 Message 㗎！有啲會直接開個價，仲話『絕對保密』，問我有冇興趣。我通常一睇到就當係垃圾郵件，完全唔會理，因為如果你一覆，對方就會覺得有機可乘。同埋我本身個人都幾警覺，試過係有位女性朋友問過 ，但係我明知聞到陣味唔係好對路，我一定唔會去。點解我會發現，係因為佢眼神好閃縮，同埋問嗰陣我特登問有咩人去，然後佢就話男女男女隔住坐，咁我就知咩事，我就拒絕咗佢話有嘢做唔去，同埋如果去啲聚會發現氣氛唔對路，我就會即刻諗計閃人。」

面對網民對她外貌的攻擊，甚至是「整容」或「有金主」的惡意揣測，她表現得非常豁達：「其實只要係生得稍微好睇少少嘅女仔，大概都俾人咁樣講過。以前會唔開心，而家就覺得：『你哋講啦，反正我控制唔到人哋把口，我做好自己、對得住支持我嘅人就夠。』」

Vivian 爆「飯局」黑幕。(葉志明攝)

不斷進化演藝路上的「優等生」

為了由 KOL 轉型為專業演員，Vivian 付出了不少汗水：「我知自己仲有好多進步空間，所以我私下報咗好多演技班，仲有同泰臣（Tyson Chak）老師學戲。唱歌方面都唔敢懶，一定要練好基本功。雖然大家叫我『肥肥人』，但我對自己要求好高，上鏡前一定會瘋狂戒口減肥，希望大家見到我嘅專業。」

感人告白 家用是她的成績單

儘管工作不穩定，Vivian 卻有一份令人動容的堅持：由大學三年級簽約入行至今，無論收入多寡，她每個月都會準時給家用：「由最初俾幾千蚊，到而家每個月俾到萬幾蚊，我覺得呢份錢係一張成績單。我想話俾爹哋媽咪知，雖然我行呢條路比較難行，但我依然可以靠自己嘅努力，照顧到自己之餘，仲照顧到佢哋。」

Vivian 無可避免遇過演藝圈的「潛規則」挑戰。(葉志明攝)
Vivian 無可避免遇過演藝圈的「潛規則」挑戰。(葉志明攝)
Vivian 無可避免遇過演藝圈的「潛規則」挑戰。(葉志明攝)
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