張寶兒凍齡母親優雅氣質似袁詠儀　網傳結婚獲父親四千萬嫁妝支持

近日，張寶兒（Bowie）在其社交頻道分享了一段題為「Runaway Mothers」的旅遊影片。片中她笑稱要暫時「拋夫棄子」，放下丈夫袁偉豪與年幼的兒子，帶領母親展開一場專屬的「閨密之旅」。片中張媽媽雍容華貴，氣質與美貌令人驚艷，更有不少網民指她與影后袁詠儀驚人「撞樣」，凍齡外貌完全不輸圈中女星。



張寶兒一家四口。（IG@_bowiecheung）

張寶兒媽媽驚人狀態撞樣袁詠儀

影片焦點莫過於首次在鏡頭前詳談保養心得的張媽媽。當天她打扮極具貴氣，坐在豪華七人車內顯得神采奕奕。最令網民驚訝的是，年過半百的張媽媽皮膚緊緻、氣質高雅，與張寶兒同框時互動自然，視覺上更有如一對親姐妹。張寶兒亦對母親的自律深感佩服，直言這份「凍齡」背後隱藏著極大的毅力。

張寶兒媽媽罕見露面。（張寶兒小紅書）

張寶兒媽媽揭秘豪門闊太保養清單

面對女兒的追問，張媽媽大方分享了她堅持了數十年的養生哲學。她認為健康是自己的責任，並強調「一分耕耘，一分收穫」。張媽媽透露自己體質不算強壯，因此從年輕時便養成早晚按摩的習慣。數十年來，她每天早晚都會持之以恆地使用按摩器「碌身」（滾動按摩），以此促進血液循環與排毒。此外，她特別提醒現代女性「過猶不及」。她認為過度清潔或過分疊加護膚品，會破壞皮膚天然的油脂保護膜，反而會導致皮膚老化，主張自然平衡。為了犒勞母親，張寶兒特意安排前往深圳體驗貴婦級的死海鹽SPA。張媽媽在療程前興奮表示期待「皮膚變滑」，整場旅程充滿笑聲。

張媽媽透露每天早晚都會使用按摩器「碌身」。（張寶兒小紅書）

網傳張寶兒父親曾贈四千萬巨額嫁妝

張寶兒母女展現出的從容貴氣，與其顯赫的家庭背景密不可分。張寶兒的父親張煌煌是本港知名的「內衣大王」，早年於內地建立龐大的內衣生產與銷售版圖，年營業額以億元計。作為含著金鎖匙出世的千金，張寶兒在入行前已是手持多個物業的「小富婆」。

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2020年張寶兒與袁偉豪結婚時，兩名共同聯名購入清水灣傲瀧一個花園複式單位。該物業實用面積2,205平方呎，另連568呎私人花園，並額外花400萬購入兩個車位，總值高達7,000萬。當時坊間盛傳，張父為了疼愛女兒，一力承擔了其中4,000萬港元的首期作為嫁妝，足見其家庭實力之深厚與對女兒的溺愛。