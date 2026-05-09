朱智賢與閨蜜越南旅行大曬靚相　情斷謝東閔後走出分手陰霾

朱智賢（Ashley）告別與謝東閔八年情、重回單身生活後，近日與好友展開「九年一會」的越南閨蜜之旅，她更在浪漫夜景下感性分享「旅行最重要是身邊人」的深刻體悟。



朱朱越南閨蜜之旅曬靚相（IG@ashley_ellabel）

朱智賢越南打卡賞夜景感觸良多

近日，朱智賢（Ashley）在社交平台分享了多張於越南旅遊的靚相，不僅在河邊悠閒打卡，更乘船飽覽璀璨夜景，笑容燦爛。原來這趟旅程對她而言意義非凡，是她與好姊妹相隔整整9年後，才終於成行的閨蜜旅行。

朱智賢在社交平台分享了多張於越南旅遊的靚相（IG@ashley_ellabel）

對於這份遲來的聚會，朱朱感性地表示：「相隔9年再一齊去旅行係開心嘅，人越大會一齊去旅行嘅機會越少，所以好珍惜今次呢個旅程。」對她而言，旅行的意義已不再是追求景點或購物，而是那份「對的人」的陪伴。朱朱更表示：「我覺得去旅行最重要唔係個地方，而係你身邊有咩人。如果係同啱傾嘅人，去邊都會開心。」

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情斷謝東閔後首度「遠走」

回顧過往，朱朱的演藝與感情路頗為崎嶇。2020年，她因與人夫黎振燁在山頂「食蛋糕」被斷正而形象重挫，當時男友謝東閔選擇大方原諒並陪伴身邊，一度被外界封為模範情侶。

朱智賢近日回應與謝東閔舊情相關的留言。（小紅書）

然而，隨著朱朱在2023年離巢TVB、轉戰網絡平台，兩人的關係在2024年底終告畫下句點。結束8年長跑後，朱朱並未消沉，反而透過這次旅行展現出積極的生活態度。她直言自己的「小小心願」就是希望朋友圈能多約旅行，顯然已將生活重心從感情糾葛轉向珍貴的友情。

朱智賢被爆出與黎振燁在車內「偷食」，兩人事後承認做錯，朱更開記者會道歉，當時謝東閔以男友身份出現並陪同。（資料圖片）