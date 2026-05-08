倪晨曦出錢出力為殘疾人士圓夢　從孩子身上找回初心:夢想好簡單

倪晨曦 (Elva ）昨日（7/5）現身灣仔出席品牌活動。向來以陽光形象示人的她，在接受《香港01》訪問中談及個人YouTube頻道近期推出的「圓夢系列」時，忍不住感性流露，首度揭開這系列影片背後那些不為人知的感人真相。

跨越障礙的承諾 為折翼天使圓夢

倪晨曦分享，這個計畫早於去年便開始籌備。系列的主角是一群年齡介乎10多歲至20多歲、先天患有不同殘障的孩子們。Elva坦言，最初與他們接觸時，內心深受觸動：「小朋友雖然生命中有缺陷，有啲講嘢唔係好好，有啲就行動不便，但佢哋嘅夢想其實係好簡單。」

她亦提到，孩子們的願望大相逕庭：「有人渴望翱翔天際搭飛機，有人希望近距離接觸偶像，甚至有朋友想體驗做一天嘅收銀員，可能喺好多人眼中，呢個都算係夢想咩？但係佢心目中就係咁簡單。」Elva更透露，為了讓每一個願望成真，她不但出錢又出力籌備，由聯絡單位、安排流程到實際執行都親力親為：「所以係我自己有能力幫到佢哋嘅時候，出一分力幫佢哋完成咗佢哋嘅夢想。」

倪晨曦透露從孩子身上找回初心。（葉志明攝）

簡單的快樂 從孩子身上找回初心

回憶起拍攝過程，Elva特別提到了那位想當收銀員的小女孩。當女孩穿上制服，認真地為顧客找贖、遞上貨品時，臉上綻放出的燦爛笑容，令Elva有全新的體悟：「睇到佢哋咁開心，自己好似返翻去細個嘅時候，諗起自己最初，最簡單嘅願望。」Elva感性地說：「很多時候我哋唔係追求一啲好複雜嘅嘢，其實真係好簡單嘅事情，已經可以好滿足同好開心。」

在 Phil 的專業協助下，小朋友完成了作曲、填詞，更在專業錄音室錄製了音軌。（YouTube頻道Elva Ni截圖）

在 Phil 的專業協助下，小朋友完成了作曲、填詞，更在專業錄音室錄製了音軌。（YouTube頻道Elva Ni截圖）

刷盡人情牌好友力挺共譜愛心樂章

圓夢之路並非一帆風順，Elva坦言有些夢想挑戰性極高。例如有位小朋友希望能創作屬於自己的歌，雖然Elva自嘲不是歌手，甚至開玩笑說自己唱歌會「嚇死人」，但為了孩子，她毅然刷盡「人情牌」，請來好友林奕匡幫忙。

在林奕匡的專業協助下，小朋友完成了作曲、填詞，更在專業錄音室錄製了音軌。Elva坦言，整個過程由資源到人脈都需要大量投入，自己亦樂於出錢出力，只希望為孩子們留下難忘回憶：「其實唔止係我一個人嘅力量，係好多朋友一齊幫手，先可以成就到呢啲夢想。」能見證這些夢想從無到有，她直言滿心感恩，亦更加堅定會將這份愛延續下去。