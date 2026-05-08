aespa寧藝卓隨Lisa現身脫衣舞店狂歡　遭內地網民怒轟揚言封殺

Met Gala活動結束後，有傳聞稱BLACKPINK成員Lisa與aespa中國籍成員Ningning（寧藝卓）同車前往紐約「THE BOX」俱樂部參加派對。有網民翻出網上流傳相片，質疑場內有脫衣秀表演，引發熱議。



Lisa與aespa成員Ningning（寧藝卓）共同參加派對。（Weibo圖片）

Ningning與Lisa共同參加派對

Met Gala官方晚宴結束後，Lisa與Ningning被路人目擊共同乘坐一輛私家車離開現場。現場拍到的畫面中可見，Ningning上車後與Lisa兩人並排而坐，十分親近熟稔。隨後網上亦有消息傳出，Ningning與Lisa一同前往紐約當地的「THE BOX」俱樂部參加派對。

Lisa與Ningning共同乘坐一輛私家車。（小紅書@YouTong）

Ningning遭內地網民狠批

在派對中Lisa與Ningning沉浸在現場的氛圍裡玩得相當投入，又在舞池隨音樂起舞。然而，這間夜店在當地頗具爭議，過往多次因女性尺度過大的脫衣表演而引起大量討論。從現場流出的影片可以看到，畫面裡後方舞台疑似正上演火辣脫衣秀，曝光後立刻在社交平台瘋傳，引起熱議。不少激進內地網民直言偶像不該現身這類爭議場所，甚至要求內地演藝圈封殺Ningning。

舞台疑似正上演火辣脫衣秀。（Weibo圖片）

雙方粉絲緊急澄清

此事發酵後，大批粉絲出來替兩人進行澄清，聲稱Ningning和Lisa一同參加的是Met Gala官方合作的常規分支派對，兩人並未參與任何不當行為。這場派對是由超模Kate Moss與歌手Teyana Taylor聯合舉辦，地點是紐約知名夜店The Box，屬於Met Gala後的標準社交場合，並非外界網傳的「低俗場所」。