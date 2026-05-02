Netflix5月片單推薦｜朴恩斌《超能路人甲》必追　裴淳華新片殺到

準備好迎接5月的追劇熱潮了嗎？Netflix端出的超強新片陣容，話題度一部比一部還高！



本月不僅有多部重磅韓流神作強勢來襲，包括朴恩斌化身超能力路人甲、林智衍變身朝鮮惡女，還有由劉在錫攜手李光洙、邊佑錫合開民宿的超狂爆笑實境秀。此外，千萬別錯過討論度極高的台灣原創影集《男公館》與口碑片《大濛》，也將在本月強勢登陸Netflix！

《網路溫度計DailyView》為大家整理了5月份Netflix必看的重點強片與完整上線日期懶人包，趕快把想看的作品加入片單吧！

大勢韓流來襲！必看話題韓劇與劉在錫爆笑實境秀

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《我的王室死對頭》｜5月8日上線

由「國民惡女」林智衍再度挑戰反派角色！一位注定要死的朝鮮時代惡女，意外在現代首爾睜開雙眼。面對冷酷無情的財閥繼承人，這將是她改寫命運的最後機會，奇幻又帶感的財閥羅曼史絕對是一大看點。

《靈魂之伴》｜5月14日上線

台日韓跨國陣容強強聯手！由日本新生代實力派磯村勇斗飾演深陷愧疚的青年，逃離日本流浪到柏林後，被玉澤演飾演的韓國拳擊手所救，兩人在異國他鄉建立起超越時間與語言的深厚羈絆。

《超能路人甲》｜5月15日上線

由《非常律師禹英禑》導演劉仁植與主演朴恩斌再度攜手合作的重磅喜劇！故事背景設定在1999年，講述一群住在同一個社區、格格不入的小鎮居民，意外獲得超能力後，為了對抗威脅世界和平的惡勢力而被迫組隊出擊。

《劉在錫的民宿法則！》｜即將上線

光看陣容就絕對爆笑！劉在錫首次擔綱民宿主人，搭檔「背叛長頸鹿」李光洙、大勢男神邊佑錫與池睿恩一起經營露營地。主打與大神一起喧鬧搞怪的溫馨風格，還會端出招牌遊戲來「招待」房客。

熱搜歐美神作！恐怖前任、大尺度實境秀、人氣動漫盤點

+ 8

《恐怖前任全記錄：第2季》｜5月6日上線

由《恐怖室友全記錄》團隊打造的真實犯罪紀錄片，從致命復仇到暴力綁架，揭露當愛情淪為夢魘後的駭人下場，絕對讓你重新思考自己是否真的了解枕邊人。

《明亮燦爛的你》｜5月8日上線

由奧斯卡影后莎莉菲主演，在當地水族館工作的寡婦，意外與一隻巨大的太平洋章魚、以及來到鎮上尋找家人的迷途青年建立起意想不到的友誼，共同揭開改變生命的謎團。

《Devil May Cry：第2季》｜5月12日上線

改編自卡普空（Capcom）超人氣電玩《惡魔獵人》，但丁將與心魔正面交鋒，甚至不得不與關係疏離的雙胞胎兄弟維吉爾展開靈魂深處的宿命決鬥。

《尋找絕配情人：第4季》｜5月13日上線

喜愛狗血實境秀的粉絲不能錯過！集結《盲婚試愛》、《戀愛島》等節目火紅的單身之星，前往熱帶天堂尋覓真愛。最契合的情侶還能獲得權力拆散其他愛侶，引發終極感情混亂。

《女士優先》｜5月22日上線

由《消失的愛人》裴淳華Rosamund Pike與沙查畢朗高漢Sacha Baron Cohen主演。原本叱吒風雲的男主角，一覺醒來發現自己身處「由女性主宰」的平行世界，展開一場諷刺意味十足、爆笑又大膽的權力反轉較量。

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2026年5月Netflix影集與電影上架時間完整總表

5月1日：

《奇幻變身大冒險》

《東島丹三郎想成為假面騎士》

《Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: Season 5 Part 1》

5月4日：

《蘇斯博士：大象荷頓的小小冒險: 第2季》

5月5日：

《凱文哈特：全美笑匠大戰》

5月6日：

《最後倒數：拳戰擂台：龍達魯西 vs 吉娜卡拉諾》

《恐怖前任全記錄: 第2季》

《盲婚試愛：波蘭篇》

5月7日：

《1994 美國世界盃：巴西隊榮耀再臨》

《我的摯愛殺手》

5月8日：

《明亮燦爛的你》

《我的王室死對頭》

5月11日：

《The Roast of Kevin Hart》

《卡關人生：第1-2季》

5月12日：

《Devil May Cry: 第2季》

5月13日：

《尋找絕配情人: 第4季》

5月14日：

《靈魂之伴》



5月15日：

《超能路人甲》

《男公館》

《Las Culturistas 文化獎》

《One Piece: Whole Cake Island ①》

5月17日：

《拳戰擂台：龍達魯西 vs 吉娜卡拉諾》

5月19日：

《體壇祕話：英國篇：利物浦的伊斯坦堡奇蹟》

5月21日：

《怪奇退休鎮》

5月22日：

《女士優先》

《發情無密語》

《大江戶烈火殺手：鳳凰傳說》

5月27日：

《好女孩的謀殺調查報告: 第2季》

《大濛》

5月28日：

《他們的春夏秋冬: 第2季》

5月29日：

《畢業貴族的絕密關係》

即將上線：

《劉在錫的民宿法則！》



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