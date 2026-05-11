《Girigo奪命許願》全昭映是誰？出道僅1年作品破十直闖百想新人

韓劇市場最近又殺出黑馬！Netflix最新驚悚影集《Girigo：奪命許願》一上線就直接空降熱播榜冠軍，不只題材夠狠、節奏夠快，連主演也成為話題焦點！這位短髮清新、眼神卻藏滿情緒的新人演員「全昭映」，根本是怪物新人，甜美長相被封為「宋慧喬＋朴智厚」的綜合體，且出道一年直闖百想新人，全昭映的爆紅不是偶然，而是一步步累積出來的結果。今天《COOL》編帶你快速認識這位正在崛起的新生代演員。



《Girigo：奪命許願》全昭映爆紅！《Girigo：奪命許願》自4月24日上線Netflix後，短短3天就登上TOP1。故事以「許願APP」為核心，在高中校園中引爆一連串致命詛咒。全昭映飾演劇中的劉世雅，是田徑隊成員，也是整部劇的核心支點。她從一開始的單純熱血，到後期被「願望反噬」逼入極限生存狀態，層層堆疊的情緒轉折，讓觀眾幾乎無法抽離。

全昭映是誰？被封「宋慧喬＋朴智厚」合體版最近有在追《Girigo：奪命許願》應該可以感受出，全昭映不是那種第一眼就強烈衝擊的典型正妹，但屬於越看越耐看的類型。她身上同時擁有「宋慧喬」的溫柔氣質，以及「朴智厚」的靈氣與自然感。尤其短髮造型，更讓不少觀眾聯想到《黑暗榮耀》中宋慧喬的經典形象，也難怪「全昭映、宋慧喬」直接變成熱門搜尋關鍵字。

全昭映전소영（Instagram@soyngxo）

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2002年出生的全昭映，身高168cm、曾赴北京留學，之後進入首爾藝術大學，甚至當選學生大使。如果你最近在找一部節奏快、設定狠、又有新面孔爆發力的韓劇，《Girigo：奪命許願》絕對可以列入清單，順便認識一下這位怪物新人：全昭映。

出道不到一年，作品數量已破10部出道僅一年，雖然還算是個新人，但是他成長速度超驚人！從職場喜劇《喀喀喀喀》出道後，她陸續參與《芭妮與哥哥們》、《我的青春》等作品，其中在《我的青春》中飾演女主角的學生時期，細膩詮釋初戀情緒，開始被觀眾注意，短短一年內就累積近10部影劇作品。

全昭映因《太陽的後裔》踏上演員之路2024年，全昭映正式簽入BH Entertainment，這間公司旗下包括韓孝周、朴寶英等一線演員。談到入行契機，全昭映曾透露，是因為看了《太陽的後裔》中宋仲基的演出，才開始對表演產生興趣。想和他出現在同一個鏡頭裡的這個念頭，也讓她一路走進首爾藝術大學表演系，扎實訓練演技。

《榮耀：她們的法庭》演技被看見，直衝百想入圍在《榮耀：她們的法庭》中，飾演同時身為性剝削受害者、也是女主李奈映女兒的「韓敏書」，在壓抑與爆發之間拿捏精準。即使與李奈映、鄭恩彩、李清娥同台，她依然撐起情感張力，甚至成功入圍《第62屆百想藝術大賞》最佳新人女演員，演技備受肯定。

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