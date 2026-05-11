吳彥祖母親節罕曬地鐵站溫馨全家福　深情發文悼念亡母惹網民鼻酸

昨日（5月10日）是母親節，向來低調的男星吳彥祖在個人社交平台上發布了一張極具紀念意義的全家福，深情表白已故的母親。這張照片沒有華麗的濾鏡與專業的擺拍，一家人擠在香港地鐵站狹窄的自助照相機內，畫面感動了無數網民。



吳彥祖（《寒戰1994》劇照）

Lisa與老公吳彥祖及女兒。(小紅書)

最愛的全家福 吳彥祖溫馨表白媽媽

吳彥祖在帖文中特別強調母親在家庭中的核心地位，並毫不掩飾對亡母的深深思念。這張三代同堂的合照，成為了他心中最珍貴的畫面：「這是我最喜歡的家庭照片。我們全家都聚在香港地鐵站的照片機拍了這張。媽媽是我們家的中心。愛你，媽媽！非常想你！母親節快樂！」

吳彥祖在社媒上傳了一張意義非凡的全家福。（IG@thatdanielwu）

吳彥祖發文讚美媽媽，自己非常想她。（IG@thatdanielwu）

這份對母親的深厚感情，早在多年前便已展露無遺。2014年，吳彥祖得知母親大腸癌不幸復發後，毅然放下如日中天的演藝事業，立刻帶同妻女趕赴三藩市親自照顧母親。為了能全心全意照顧雙親，他甚至解散了自己的經理人公司，暫別娛樂圈好一段時間。儘管盡心照料，母親的病情依然惡化，並於同年與世長辭。

吳彥祖於社媒上載的母親舊照。（I@thatdanielwu）

吳彥祖在IG上載的童年全家福。（IG@thatdanielwu）

此後，吳彥祖與太太 Lisa S. 擔起重任，盡心盡力照顧年邁的父親，並不時分享父子合照。令人惋惜的是，2022年吳彥祖在Instagram上載了一張童年合照，透露了父親離世的噩耗。父親在即將迎來93歲生日的前夕離開了人世，吳彥祖的字裏行間充滿了無比的痛心，但也帶着一份釋懷：「爸爸生日快樂！再過一天，你就 93 歲了，但我猜你急著要和媽媽在一起。我現在可以看到你們兩個在一起，這讓我很高興。在你身上我學會了如何當一個男人，安息吧爸爸。我們很快會見面。」