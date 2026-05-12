黎瑞恩談失婚低谷被好友疏遠：呢個打擊好重手

53歲黎瑞恩於2002年與金利來集團主席曾憲梓的三兒子曾志明結婚，兩人育有一子一女，婚後黎瑞恩逐漸消失在公眾視野，黎瑞恩選擇與丈夫離婚獨自撫養子女。



黎瑞恩接受徐蓉蓉的YouTube頻道《蓉蓉細語》訪問。（Youtube@徐蓉蓉文化工作室）

黎瑞恩曾為朋友上街派傳單

近日，黎瑞恩在接受資深傳媒人徐蓉蓉的YouTube頻道《蓉蓉細語》訪問時，提到黎瑞恩從小到大都是很講義氣的人，小時候為了朋友可以順利轉學甚至主動上街派傳單，黎瑞恩表示，自己樂於助人的性格源於父母從小的教導，抱着「幫到就幫」的心態，她亦從小教導子女要學會體諒他人、主動伸出援手。

黎瑞恩曾為朋友上街派傳單。（Youtube@徐蓉蓉文化工作室）

黎瑞恩剖白失婚低谷遭友人疏遠

黎瑞恩離婚初期時並不如現在如此豁達，當年甚至出現情緒抑鬱的情況。在訪問中她坦言離婚之後，身邊不少友人竟紛紛疏遠她離去，讓她深刻感受到人情冷暖，她直言這次經歷對自己打擊極大，但亦覺得是件好事，能夠看清身邊誰是真心朋友，而遠離虛假的泛泛之交。「呢個打擊好重手，但我反而覺得好，總好過身邊留咁多假朋友。」但是她同時坦言婚姻並不是生活的全部，認為離婚不是挫折反而是歷練，認為如果事情到了盡頭，倒不如分開。

黎瑞恩罕談與前夫的關係。(節目截圖)

黎瑞恩透露曾從事保險行業

黎瑞恩還在訪問中透露曾從事過保險業，甚至做到了圓桌級別，她表示當初經朋友深入了解過後，發覺保險業能幫助人保障生活，所以選擇入行。期間徐蓉蓉好奇提問，倘若當年沒有成為歌手，會選擇從事什麼職業。黎瑞恩毫不猶豫直言，最想成為警察，皆因自己天生有正義感，喜歡樂於助人。