高鈞賢底褲慘遭女兒「毒手」　豪擲二千萬買樓為囡囡鋪路名校

撰文：亞瑟
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前香港先生冠軍高鈞賢前年底與年輕10歲的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，去年初兩人迎來女兒高子琳（Liona），高鈞賢自女兒出生後便成為女兒奴，不但經常紀錄女兒的日常，更豪擲2,000多萬買樓，替女兒鋪路入讀香港名校，可謂是廿四孝爸爸。

高鈞賢同太太好恩愛。（小紅書圖片）
高鈞賢榮升「女兒奴」。（IG@mattkobe）

高鈞賢女兒亂丟爸爸底褲

日前，高鈞賢在社交平台分享了幾段令網民噴飯的影片。第一段影片紀錄了囡囡獨自在衣櫃前忙碌的身影，只見她化身「小拆家」，興致勃勃地將爸爸的底褲一件又一件地從櫃中拎出，並隨手扔在地上。最令高鈞賢感到「激心」又好笑的是，囡囡一邊搗蛋，一邊回頭對著鏡頭露出無比可愛且無辜的表情，這份「殺傷力」讓高鈞賢只能在配文中打上「My Undies」並加上大哭的表情符號，以此表達身為爸爸的無奈與溺愛。

攞爸爸底褲笠頭。（IG@mattkobe）

高鈞賢豪擲二千萬買房為女兒鋪路名校

自從女兒出生後，高鈞賢便完全進入了「女兒奴」的模式。為了讓愛女擁有最好的成長環境，他不惜豪擲超過2,000萬港元在香港置業，只為鋪路讓她未來能順利入讀名校。身為公認的「廿四孝爸爸」，高鈞賢不僅在物質上全力支持，平時對囡囡的身心發展亦非常重視，主張讓孩子在安全的環境下自由探索。現年1歲多的囡囡已經學會行、企，正處於對萬物充滿好奇的階段。

高鈞賢在社交平台大曬女兒。（IG@mattkobe）
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