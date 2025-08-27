與Jimin傳三年緋聞　宋多恩曬「疑似約會短片」刪片後畫面仍瘋傳

南韓演員宋多恩近日在個人TikTok帳號上發布一段影片，再度引發與防彈少年團（BTS）成員Jimin（朴智旻）之間關係的關注。影片原先包含她在電梯前等待對方，並拍到Jimin正臉的影片，儘管目前該部分已經被剪輯，但仍引起熱烈討論。



據《newsen》報導，宋多恩27日更新多則影片，主要都是狗狗的片段外，其中一段可見從走廊裝潢可以推測為首爾龍山區漢南洞的某高級公寓。畫面中，宋多恩打開自家大門走出，站在電梯前等待某人，原始版本中Jimin現身於電梯內，並與宋多恩有簡短對話，Jimin當時驚訝地表示：「啊，嚇我一跳。妳知道我要來嗎？我特地沒說就來的說。」兩人互動自然，引發網友熱議。

宋多恩上傳在住處電梯前等待Jimin的影片。（NEWSEN）

儘管目前這段關鍵畫面已被刪除，平台上僅能看到宋多恩單獨入鏡的部份，但已經被各方截圖且掀起熱烈討論，南韓theqoo網友們表示：

「兩人交往這麼久，乾脆公開算了」

「一個女生能夠主動公開這種影片，應該是真的走到結婚階段了吧」

「如果真的還在交往，那智旻也該出來說句話了，不該讓女方一個人承受這些」

「有人覺得她行為太高調，說她是想炒作」

「公開戀愛能解決問題嗎？粉絲還是會繼續攻擊」

「如果真的不愛了早就分了，能交往這麼久也算堅定了」。



而目前宋多恩和Jimin方皆未做出回應。

目前宋多恩TikTok裡只有站在電梯前和電梯門全開前的畫面。（宋多恩TikTok）

事實上，宋多恩與Jimin於2022年就傳過戀愛與同居傳聞，當時並未對外明確說明兩人關係。女方2023年曾透過社群帳號回應相關傳聞，「請不要再來問我關於第三者的事，去問別人吧，我頭腦很清楚，也請不要用粉絲圈有多可怕這種話來恐嚇我，之前的資料我都有收集。」雖然她未正面承認或否認戀情，但此發言引發外界更多猜測。

宋多恩出生於1991年，畢業於仁德大學放送演藝科，2011年透過電視劇《絕不認輸》正式出道，陸續參與《握住我的手》、《違規停車》、《週三下午三點三十分》、《結過一次了》等多部作品，並因2018年出演戀愛實境節目《Heart Signal 2》而廣為人知。

Jimin則為1995年出生，自2013年以BTS成員身份出道，成為全球頂尖男團之一。Jimin於2025年6月完成兵役，7月與成員一同前往美國準備回歸事宜，BTS預計於2026年春季全面回歸，並展開全球巡演。

