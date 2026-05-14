肥媽連遭打擊　早前肺部驚見腫塊現痛失愛犬　周國豐憂心現身打氣

現年72歲的資深藝人「肥媽」（Maria Cordero）近期生活可謂波折不斷。才剛挺過一場緊急入院的健康驚魂，正積極休養之際，5月13日肥媽卻透過社交平台發布了一則令人心碎的消息，證實其視如親生骨肉的愛犬Barney已經不幸離世。接連經歷健康亮紅燈與痛失摯愛毛孩的雙重打擊，讓外界對她的身心狀況感到十分擔憂。



肥媽是TVB音樂節目常客。（TVB截圖）

肺部驚見陰影 一度悲觀交代後事

要了解網民為何如此擔憂肥媽，必須回顧她不久前才經歷的一場「健康震撼教育」。早前，肥媽原本已收拾好行囊準備出國旅遊，卻因身體突發不適而緊急送院檢查。當時她在病榻上開啟直播，神情極度憔悴，甚至透露自己吃了安眠藥。她坦言照肺時發現「有粒嘢」（有腫塊），心情瞬間跌落谷底，一度悲觀到打算變賣所有房產，與黑妹等摯友環遊世界度過餘生，這番話嚇壞了無數網民。

肥媽曾自揭入院。（Facebook@Maria Cordero）

所幸老天保佑，最終的化驗結果證實肺部陰影為良性，實屬不幸中的大幸。儘管逃過一劫，但肥媽仍因呼吸道問題導致難以咳出痰液，必須接受為期一週的類固醇治療。在日前分享的近況影片中，大病初癒的她身形明顯消瘦了些，並坦言目前的吸氧能力與肺活量變差，正積極透過跳廣場舞來強身健體。

受病情影響，肥媽爆自己吸氧能力下降。（小紅書）

肥媽靠廣場舞來強身健體。（小紅書）

喪夫後視毛孩為命 痛失愛犬悲痛欲絕

然而，健康狀況才剛穩定下來，肥媽卻在13日於社交平台帶來令人心碎的噩耗——陪伴她多年的愛犬Barney已經去了彩虹橋。自從外籍丈夫Rick於2020年因末期肺腺癌病逝後，雖然偶有孫兒陪伴，但家中的毛孩們早已成為她填補喪夫之痛、寄託情感的最重要心靈支柱。

肥媽與老公Rick十分恩愛。（Facebook@Maria Cordero）

肥媽與葡籍丈夫Rick恩愛21年。（Facebook@Maria Cordero）

肥媽在貼文中上傳了多張Barney從小到大、與她溫馨相擁的生活照。面對這位「至親家人」的離去，她崩潰坦言心情完全無法平伏，甚至悲痛到「一時間真係講唔到太多嘢」，只能留下「Barney, I will miss your forever」的字句，字裏行間滿溢著撕心裂肺的不捨。

面對愛犬離去，肥媽崩潰坦言心情完全無法平伏，甚至悲痛到「一時間真係講唔到太多嘢」。（Facebook@Maria Cordero）

肥媽愛犬Barney近日離世，令她十分傷心。（Facebook@Maria Cordero）

對於肥媽而言，Barney絕不僅是寵物，而是陪伴她度過無數歲月的至親「家人」。（Facebook@Maria Cordero）

2020年喪夫後，肥媽就一直將愛犬Barney作為精神寄託。（Facebook@Maria Cordero）

肥媽將愛犬視作「家人」。（Facebook@Maria Cordero）

肥媽不時會在社媒分享家中愛犬照片，讓網民一齊陪伴成長。（Facebook@Maria Cordero）

粉絲湧入留言集氣 盼平安走出陰霾

就在不久前的大埔天后寶誕活動上，肥媽還精神奕奕地參與了舞龍與醒獅點睛儀式，沒想到轉眼間就必須承受喪犬之痛。心疼不已的粉絲與網民紛紛湧入她的社交平台留言送暖，連好友周國豐亦有現身，大家除了祈求Barney在彩虹橋能無病無痛，更不斷叮囑經歷過大病初癒的肥媽務必將保重身體放在第一位，期盼她能在親朋好友的陪伴下，勇敢撐過這段艱難的低潮期。

肥媽日前才參加了大埔天后寶誕活動。（Facebook@Maria Cordero）

網民紛紛留言為肥媽打氣。（Facebook截圖）