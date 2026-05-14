周慧敏悲痛發文再失愛貓　悼念Mike仔離世：請你好好住進我心裏

撰文：亞瑟
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演藝圈公認的「愛貓之人」周慧敏（Vivian），多年來一直將家中的愛貓視作親生子女般疼愛。在高峰時期，周慧敏家中曾同時擁有7隻貓，熱鬧非凡。然而，隨著貓兒年紀漸長，日前她發出訃聞，證實愛貓Mike已離世。

愛貓Mike亦已告別離世。（IG@vivianchowwaiman）
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「玉女掌門人」周慧敏高峰期養七貓

周慧敏對貓的熱愛不僅限於日常照顧，更曾為已故愛貓「阿豹」撰寫並出版書本《我的貓兒子周慧豹》，大方分享與貓兒相處的點滴。然而，隨著貓兒年紀漸長，周慧敏近年接連經歷生離死別，繼去年7月另一愛貓「豬皮」離世後，日前她再度於社交平台發出訃聞，證實愛貓Mike亦已告別塵世。

周慧敏出版書本《我的貓兒子周慧豹》。（港書館）

周慧敏在文中流露出難掩的哀傷，她透露Mike仔走了，雖然心理早有準備，但離別的那一刻「比預期來得更快」。不過，她也提到醫生的專業評價，指以Mike的身體狀況能撐到現在已是非常難得的奇蹟。

周慧敏發貓貓Mike訃文。（IG@vivianchowwaiman）

以「媽媽」身份回味貓貓餘溫

在悼念文中，周慧敏全程以「媽媽」身份自居，細膩地描繪了與Mike共度的最後一段時光。她感性地回憶，自從十個月前「哥哥」豬皮離開後，Mike便成了她身邊最忠實的守護者：「當我在家工作時，右手打著鍵盤，左手摸著你的身體。知道你一呼一吸都很不容易，但這樣的觸摸，相信也溫暖著彼此。」文字間透露出Mike在患病期間雖然呼吸困難，但依然堅持陪伴在媽媽身邊的堅毅。周慧敏描述每當她醒來，總會看見Mike靜靜地守候在旁，那雙充滿感情的眼睛，成了她這段日子最強大的情感支柱。

周慧敏感性地回憶與Mike的點點滴滴。（IG@vivianchowwaiman）
Mike在患病期間依然堅持陪伴在媽媽身邊。（IG@vivianchowwaiman）

圈中好友黃劍文江若琳齊心打氣

黃劍文安慰周慧敏：「Mike仔已經好叻，Take good care。」江若琳寫道：「女神保重。」周慧敏給予Mike極高的評價，稱讚牠既是「勇敢堅毅的小鬥士」，又是「充滿喜感的小傻子」。她滿懷感恩地表示，能夠遇見並照顧Mike是她的福份，更直言在自己照顧貓兒的同時，Mike其實也在默默地照顧著她的心靈。她深情表白：「媽媽好愛好愛你，永永遠遠愛你，請你好好住進我心裡。」

江若琳黃劍文齊心打氣（IG@vivianchowwaiman）
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