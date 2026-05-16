吳彥祖陪女兒睇騷瞌眼瞓自嘲「老父親」　曾被嫌醜不及男團

撰文：薯條
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男神吳彥祖（Daniel）與名模Lisa S.在2010年結婚，婚後育有一名寶貝女兒吳斐然（Raven），一家三口相當幸福。近日吳彥祖化身「廿四孝老竇」親自帶女兒吳斐然及其同學去睇女團KATSEYE演出。

Lisa與老公吳彥祖及女兒。(小紅書)
（吳彥祖@IG圖片）

化身「廿四孝老竇」陪囡囡睇騷

吳彥祖在社交平台分享陪女兒看騷的影片，雖然台上載歌載舞，但年過五十的吳彥祖明顯體力不支，片中更自嘲寫道：「當一個老父親帶女兒和她的朋友們看演唱會」，更配上「此處非靜止畫面 只是阿祖到了睡覺時間」，盡顯疲態。

吳彥祖親自帶女兒吳斐然及其同學去睇女團KATSEYE演出。（影片截圖）

吳彥祖托腮瞌眼瞓

片中可見，13歲的吳斐然活力十足，在台下興奮應援，與一旁「靈魂出竅」的爸爸形成強烈對比。吳彥祖在片中不斷切換鏡頭，一邊是「充滿活力的年輕人」，一邊則是「充滿困意的老父親」，他更單手托腮、完全進入放空狀態笑爆全網，不少網民留言：「男神也逃不過陪女兒追星的宿命！」

Raven活力十足。（影片截圖）
好興奮。（影片截圖）
吳彥祖托腮瞌眼瞓。（影片截圖）

曾被女兒嫌醜唔及男團？

吳彥祖曾接受訪問自認年輕時比較自私，但自從榮升父親後性格大變，「做爸爸後有大改變 每個決定都為家庭做」。雖然貴為一代男神，但曾自爆被女兒嫌棄外貌，笑指自己「不如男團」。今次捨命陪囡囡追星，足以證明吳彥祖這位「廿四孝老竇」絕對是名不虛傳！

（吳彥祖@IG圖片）
吳彥祖笑說女兒Raven從不覺得他是靚仔一名。（《一周星星》節目截圖）
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