21世紀大君夫人｜IU邊佑錫粉絲應援極誇張　朴俊勉揭日收3咖啡車

韓國「最強綠葉」朴俊勉近日登上訪談節目，大談與IU、邊佑錫合作新劇《21世紀大君夫人》的幕後故事。她透露拍攝現場應援驚人，一天竟出現3台咖啡車，數量多到劇組難以消化，成為拍攝現場最誇張的一幕，直呼是「世界級應援」。



與IU、邊佑錫合作新劇 盛讚現場「世界級應援」

朴俊勉在節目中坦言，當初從讀《21世紀大君夫人》讀本會議開始就感到非常心動，原因之一就是該劇的主角是她非常欣賞的IU。

朴俊勉（박준면）透露自己非常欣賞的IU。（YouTube@유튜브하지영）

朴俊勉表示：

IU是一位非常帥氣的朋友，不僅演技好，音樂才華更是驚人。

她還透露，拍攝現場的氛圍簡直是「世界級」的，因為兩位主角IU和邊佑錫的人氣太旺，拍攝現場每天都有粉絲送來的應援咖啡車：「一天甚至會來三台咖啡車，多到連我想送咖啡車去都快沒位子放了！」這番驚人的「咖啡車 Flex」引發全場驚嘆。

IU曾收到的應援咖啡車（Instagram@dlwlrma）

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朴俊勉自認演藝圈「白紙」 角色跨度驚人

主持人夏智英在節目中感嘆，現在正式進入了「朴俊勉時代」。從電視劇、電影、音樂劇、OTT平台到YouTube，朴俊勉的身影無處不在，甚至連泡菜事業都經營得有聲有色。

對此，朴俊勉謙虛地表示，自己就像一張「白紙」，希望能消化各種不同的角色。「從底層人物到財閥家，我都能演！」她幽默地說，現在正處於演藝生涯「有水進來就划槳」的全力衝刺階段，雖然行程繁忙，但她非常珍惜每一個演出的機會。

除了影視作品，朴俊勉在音樂劇界的地位也無可取代。令人敬佩的是，儘管已經是資深前輩，她在參與如《悲慘世界》等長壽劇目時，每一季依然堅持重新參加選秀（Audition）。她認為：「演員這個職業隨時都在變動，我必須確認自己現在的狀態是否還能完美詮釋這個角色。」這種專業精神讓現場工作人員深感敬佩。

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