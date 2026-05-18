方媛缺席活動遭批避風頭耍大牌　郭富城停工陪妻北上奔喪盡顯深情

撰文：薯條
出版：更新：

「天王嫂」方媛（Moka）近日首度參與內地真人騷《五十公里桃花塢6》，一舉一動均成為焦點。然而，節目日前在舉行發佈會時，方媛卻突然未見蹤影，引發全網瘋狂猜測。由於她近期在節目中的表現掀起巨大爭議，不少網民質疑她是在故意「耍大牌」或是想「避風頭」躲避輿論。

「天王嫂」方媛近日參與內地真人騷《五十公里桃花塢6》惹熱議。（微博@方媛Moka）

郭富城停工陪愛妻回鄉奔喪盡顯深情

但有內地網民在社交平台上曝光了真相，原來是方媛的外公離世，她得知噩耗後第一時間停工趕回老家奔喪，才無法出席宣傳活動。值得一提的是，「天王」郭富城亦立刻放下手頭上緊湊的工作，陪同愛妻方媛一起北上老家奔喪。有網民拍到郭富城在靈堂現場身穿素服、戴上口罩，不僅手持長香虔誠跪拜長輩，更細心打點現場忙前忙後。郭富城在妻子最需要陪伴的時刻挺身而出、守護家人的舉動，被網民一致大讚「有情有義」、「好男人」。

郭富城陪方媛奔喪。（網上圖片）
郭富城陪方媛奔喪。（網上圖片）
一身素服現身。（網上圖片）
忙前忙後。（網上圖片）
方媛好傷心。（網上圖片）

獨佔男生區浴室逼九男星爭一廁

回顧真人騷風波，方媛在首播分房環節中，以自己作息晚、怕打擾室友為由，堅持入住男生區唯一一間帶有獨立衛浴的單人房。此舉直接導致蕭敬騰、恩利等九位男星面臨隱私受限，被迫擠在一起排隊共用另一個公用洗手間。雖然徐志勝曾委婉勸說並提出「試住一天」的方案，但方媛仍堅持己見，被不少網民痛批「精緻利己」。隨後她更在社交平台凌晨發長文力撐自己，強調：「善良，不必委屈自己；懂事，也不必勉強硬撐。」她更直言，「女孩子的配得感，從來不是靠一次次退讓換來的」，隨即引發更猛烈的反彈，她亦火速刪文。

方媛考量到自己有晚睡以及半夜整理行李的習慣，所以就想要一間單人間。（節目截圖）
在徐志勝提出單人間位置特殊時，方媛表示「自己半夜不會步出房門」。（節目截圖）
徐志勝提出單人間位置十分特殊，試圖勸導方媛。（節目截圖）
方媛聲稱該房間「不是自己搶來的，是他們都說不需要」。（節目截圖）
方媛深夜在社媒發文，隨後卻又立即刪除。（微博截圖）
惹火天王嫂街拍真人騷曝光私服造型　網民揶揄精緻土：鄉裡才流行天王嫂方媛硬闖男生區　堅持獨霸衛浴逼慘九位男星爭用一個洗手間方媛曬母女照純天然美貌遺傳媽媽　將愛傳三寶貝：我們家被愛包圍方媛帶女學騎馬自小培養入馬圈躋身上流社交界　親力親為悉心照顧郭富城方媛結婚9周年贈禮水晶燈　網民大爆售價僅300元慘被笑老土
方媛
郭富城
香港藝人動向