方媛缺席活動遭批避風頭耍大牌　郭富城停工陪妻北上奔喪盡顯深情

「天王嫂」方媛（Moka）近日首度參與內地真人騷《五十公里桃花塢6》，一舉一動均成為焦點。然而，節目日前在舉行發佈會時，方媛卻突然未見蹤影，引發全網瘋狂猜測。由於她近期在節目中的表現掀起巨大爭議，不少網民質疑她是在故意「耍大牌」或是想「避風頭」躲避輿論。

「天王嫂」方媛近日參與內地真人騷《五十公里桃花塢6》惹熱議。（微博@方媛Moka）

郭富城停工陪愛妻回鄉奔喪盡顯深情

但有內地網民在社交平台上曝光了真相，原來是方媛的外公離世，她得知噩耗後第一時間停工趕回老家奔喪，才無法出席宣傳活動。值得一提的是，「天王」郭富城亦立刻放下手頭上緊湊的工作，陪同愛妻方媛一起北上老家奔喪。有網民拍到郭富城在靈堂現場身穿素服、戴上口罩，不僅手持長香虔誠跪拜長輩，更細心打點現場忙前忙後。郭富城在妻子最需要陪伴的時刻挺身而出、守護家人的舉動，被網民一致大讚「有情有義」、「好男人」。

郭富城陪方媛奔喪。（網上圖片）

郭富城陪方媛奔喪。（網上圖片）

一身素服現身。（網上圖片）

忙前忙後。（網上圖片）

方媛好傷心。（網上圖片）

獨佔男生區浴室逼九男星爭一廁

回顧真人騷風波，方媛在首播分房環節中，以自己作息晚、怕打擾室友為由，堅持入住男生區唯一一間帶有獨立衛浴的單人房。此舉直接導致蕭敬騰、恩利等九位男星面臨隱私受限，被迫擠在一起排隊共用另一個公用洗手間。雖然徐志勝曾委婉勸說並提出「試住一天」的方案，但方媛仍堅持己見，被不少網民痛批「精緻利己」。隨後她更在社交平台凌晨發長文力撐自己，強調：「善良，不必委屈自己；懂事，也不必勉強硬撐。」她更直言，「女孩子的配得感，從來不是靠一次次退讓換來的」，隨即引發更猛烈的反彈，她亦火速刪文。

方媛考量到自己有晚睡以及半夜整理行李的習慣，所以就想要一間單人間。（節目截圖）

在徐志勝提出單人間位置特殊時，方媛表示「自己半夜不會步出房門」。（節目截圖）

徐志勝提出單人間位置十分特殊，試圖勸導方媛。（節目截圖）

方媛聲稱該房間「不是自己搶來的，是他們都說不需要」。（節目截圖）