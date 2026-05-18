最美雙兒陳少霞歷盡破產住公屋　苦盡甘來二婚嫁李文輝變8億闊太

昔日TVB當紅花旦陳少霞，曾憑「最美雙兒」一角深入人心，卻在閃婚息影後歷經前夫破產、離婚、患病及痛失至親的連環打擊，一度落魄到入住天水圍公屋，靠賣珠寶獨力撫養女兒。然而，她的堅韌最終迎來命運的逆轉，二婚嫁給富商李文輝榮升「八億闊太」。



陳少霞與李文輝。（微博@陳少霞cherie）

昔日TVB當紅花旦閃婚息影

曾因在TVB劇集《鹿鼎記》中飾演「雙兒」而被譽為「最美雙兒」的陳少霞，其人生際遇堪稱一部高潮迭起的戲劇。現年49歲的她，17歲時便被張艾嘉發掘出演電影女主角，甫出道就與梁朝偉合作並提名金像獎最佳新演員，隨後加入TVB憑藉《笑傲江湖》、《烈火雄心》等經典劇集穩坐一線花旦寶座。在事業得意之際，她曾與唐文龍有過一段六年的戀情，惟最終分手收場。至2000年，陳少霞選擇閃嫁澳洲籍華裔商人並決意淡出幕前，先後誕下兩名女兒，專心相夫教子。

《鹿鼎記》中飾演「雙兒」。（微博@陳少霞cherie）

歷經前夫破產與天水圍公屋歲月

然而，少奶奶的生活並未如預期般順遂。2006年其夫因生意失敗而破產，陳少霞雖然傾盡所有積蓄支持丈夫渡過難關，但兩人最終仍於2008年宣告離婚。離婚後的陳少霞為了獨力撫養兩名女兒嘗試復出拍劇，不幸的是，命運此時再對她施加打擊，她自己患上甲狀腺疾病，大女兒亦確診糖尿病。到了2012年前夫不幸病逝，失去經濟支柱的她頓入拮据谷底，不得不搬入天水圍的公屋居住。為了維持生計，她曾嘗試轉行做地產經紀卻未能成功，後來才靠轉行售賣珠寶勉強撐起家庭。

前夫不幸病逝靠轉行售賣珠寶勉強撐起家庭。（微博@陳少霞cherie）

邂逅法拉利之父李文輝命運逆轉

正所謂「坎坷過後有艇搭」，陳少霞的堅韌最終迎來了轉機。她在教會中結識了有「法拉利之父」之稱、坐擁8億身家的富商李文輝。兩人情投意合，陳少霞於2016年攜手比自己年長19歲的李文輝步入婚姻殿堂，榮升「8億闊太」，重新回歸幸福少奶奶的生活。婚後在2019年順利誕下愛女Esther，組成了幸福美滿的家庭。

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豪擲千萬買獨立屋築自家農莊

如今的陳少霞生活優裕，一家人居住在坐擁無敵大海景的豪宅內。於2023年，她更以首置身份大手筆豪擲3,200萬元，購入大埔名牌屋苑康樂園一幢面積達1,628呎的獨立洋房，盡顯財力。近年雖然她已甚少公開露面，但偶爾會在社交平台分享天倫之樂。她甚至將豪宅內的私人花園改裝成三塊田，搭建成自家的小型有機農莊，讓小女兒能親身體驗種植有機農作物的樂趣。

陳少霞豪擲千萬買獨立屋築自家農莊。（微博@陳少霞cherie）

此前她罕有亮相內地真人騷《無限超越班》，相隔多年再度以古裝扮相重現「雙兒」一角，面上毫無歲月痕跡的凍齡樣貌驚豔全網。