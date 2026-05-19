78歲石修戴助聽器現身引關注　因壞習慣致聽力永久受損僅剩六成

《一周星星》最新一集邀請了米雪、石修及阮兆祥擔任嘉賓。節目播出後，一向被譽為圈中「不老男神」的石修被發現右耳佩戴了助聽器，隨即引起大批網民的關注與熱議。原來，現年78歲的石修近年飽受聽力退化困擾，目前聽力僅剩六成。



近日石修作客節目《一周星星》。（《一周星星》節目截圖）

石修佩戴助聽器。（《一周星星》節目截圖）

揭年輕時壞習慣惹禍聽力僅剩六成

童星出身的石修從影至今已六十多年，除了演戲之外，石修熱愛音樂，經常在影視作品或籌款節目中表演，但他早年接受傳媒訪問時透露，登台演出時意外發現自己聽不清楚聲音，經醫生判斷發現其聽力只剩六成。

石修熱愛音樂。（IG圖片）

石修指聽覺受損的原因，是與他經常在聽音樂、打鼓、吹色士風時用耳機有關。當年他除了酷愛戴著耳機享受音樂外，更長時間熱衷於打鼓及吹奏色士風。在長期高分貝環境的日積月累下，雙耳聽力終告受損。石修無奈表示，當年身邊雖有眾多好友苦勸他要好好保護聽覺，可惜他未有理會，如今深感後悔，目前不論是幕前演藝工作或日常生活，都必須依靠助聽器維持。

邊個話老咗一定係阿伯？睇吓石修78歲仲係咁型！（threads@sheksau）

豪擲五萬特製隱形助聽器貪有型

而為了在鏡頭前維持專業演出品質，同時保持一貫的有型形象，石修曾豪擲逾5萬元，配備一對隱形式助聽器。這款耳機需要根據其個人耳蝸形狀特別訂造，體積極為細小，外人若不仔細觀察幾乎無法察覺。石修曾透露，自己特別備有多套不同款式與顏色的助聽器，方便隨時配襯不同場合的服裝。

石修是圈中的「不老男神」。（IG圖片）

曾患消化怪病1個月暴瘦45磅

除了聽力問題，石修過去亦曾走過鬼門關。他曾透露在80年代拍《楊門女將》前，一度患上消化系統怪病3年：「到現在仍不知病因，就是胃部忽然失去消化能力，什麼都消化不了，當時我吃一條菜，就會原條排出體外。我在1個月內，體重由150磅跌至105磅，走路都乏力。」幸好當時得「救命恩人」鄭少秋（秋官）相助，介紹了一位太極師傅給他，更每天清晨6點帶他去打太極，才奇蹟康復。