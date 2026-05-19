朱孝天扮受害者怨巡演除名　昔日曾爆不想合體遭網民無情打臉

台灣前人氣男團F4成員朱孝天日前登上內地熱播綜藝節目《無限超越班4》，其在節目中一段關於「打麻雀」的言論隨即在網絡上掀起喧然大波。



朱孝天日前登上內地熱播綜藝節目《無限超越班4》。（IG@kenchu9）

朱孝天登綜藝大談「三缺一」被偷位

朱孝天在節目中若有所指地透露，自己原本加入了一場「三缺一」的牌局，怎料中途只是去個洗手間，回來時卻驚覺自己的位置竟然已經被別人坐走，更諷刺的是，搶走位置的人事後還向他致謝。

朱孝天大談「三缺一」。（《無限超越班4》影片截圖）

朱孝天驚覺被人搶走位置。（《無限超越班4》影片截圖）

這番看似帶有委屈的「搶位論」，立刻被敏銳的網民質疑是在暗中影射2025年底F4重啟巡演時的換人風波。當時有傳言指他因為頻頻在直播中爆出內部內幕而遭到團隊除名，最終巡演位置改由五月天主音阿信臨危受命前來「救火」，而朱孝天的這番麻雀比喻，被指是在宣洩自己被排擠的滿腹牢騷。

網民直指朱孝天根本不想合體F4。（Threads）

昔日朱孝天嫌棄F4神曲頻頻拒絕邀約

然而，這番意圖將自己塑造成「受害者」的言論，並沒有贏得大眾的同情，反而引來了網民排山倒海的無情打臉。大批記性極佳的網友紛紛翻出朱孝天過去在個人直播中的紀錄片段，直指他當初的態度與如今的委屈完全是自相矛盾。網民嘲諷指出，朱孝天過去曾多次在直播中親口向粉絲表示自己完全不想合體，甚至公開嫌棄不喜歡F4當年的成名神曲，更曾多次果斷拒絕了主辦方與隊友的合體邀約。

嫌棄F4當年的成名曲。（微博圖片）

如今看到F4巡演順利開鑼且人氣爆燈，他卻在綜藝節目上明嘲暗諷，讓不少網友留言直斥其吃不到葡萄說酸，紛紛吐槽他當初把話說得那麼絕，怎麼現在別人成功開演了，你才跑出來表現得那麼嫉妒，前後反差的態度令人大跌眼鏡。