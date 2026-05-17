孫安佐製高危噴火器被捕　狄鶯淚崩「我的錯」心痛護兒：他是天才

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，因在河堤測試自製火槍，5月16日遭警方帶回調查，引發外界高度關注。而在事件爆發前一晚，狄鶯便於直播中情緒失控，除了怒批外界「落井下石」，更一度淚崩直喊：「抱歉，都是我的錯。」



狄鶯在直播中透露，孫安佐從國中時期就開始研究、製作火焰噴射器，甚至反問網友：

你們不覺得他是天才嗎？

狄鶯（狄鶯FB圖片）

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她認為外界與其批評，不如讓專業單位培養兒子的才能，直言：「我覺得台灣的政治人物太沒眼光了，不懂得台灣出了一個人才，至少他會做，別人不會。」

她也強調，孫安佐並未傷害任何人，只是單純對相關技術感興趣，不解為何總是遭到外界猛烈攻擊。狄鶯表示，兒子在網絡分享相關影片時，也都會特別提醒「危險」、「請勿模仿」，強調他從來沒有害人意圖。

對於外界頻傳警方可能搜索、甚至將孫安佐移送法辦，狄鶯也火力全開回擊：「來啊！你狄大哥沒在怕的，搜索吧！」甚至嗆聲：「歡迎光臨，狄大哥一定幫你開門來抓我兒子。」她更直言，如果兒子真的違法，「那就抓去關，我有錢，但我不會保他。」

狄鶯坦言，自己當晚是因為情緒太過憤怒，才會瞞著經紀人獨自在家喝酒開直播，把壓抑已久的情緒全說了出來。她更憤怒表示：「現在殺人放火都免死刑了，我兒子到底做了什麼？」對社會輿論感到極度不滿。

談到最後，狄鶯情緒潰堤，忍不住落淚表示：「如果我不是狄鶯，大家還會這樣攻擊安佐嗎？」她自責認為一切都是自己的錯，「他是個很善良的小孩，為什麼沒有人相信？」字句間滿是心疼與不捨。

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