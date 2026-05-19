孫芸芸48歲生日榮升「最美婆婆」　女兒廖思惟曬母女合照驚似姊妹

「台灣第一名媛」孫芸芸在女兒廖思惟升格當媽後，也正式成為「最美阿嬤」。近日適逢孫芸芸48歲生日，廖思惟特地在社群平台曬出母女合照替媽媽慶生，畫面曝光後，立刻引來大批網友驚呼：「根本像姊妹！」



孫芸芸於5月14日迎來48歲生日，26歲的廖思惟隨後在小紅書分享3張母女同框照，並附上「蛋糕」、「拉炮」、「愛心」等表情符號，低調替媽媽送上生日祝福。

孫芸芸（Instagram@aimeeyunyunsun）

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母女倆站在滿滿白色花朵與笑臉氣球布景前開心合影。孫芸芸身穿簡約白色T恤，對著鏡頭嘟嘴賣萌，狀態凍齡；廖思惟則以黑色上衣搭配一頭長髮入鏡，氣質相當優雅。兩人不僅五官神似，互動也自然親密，宛如姊妹淘一般。

孫芸芸(右)歡度48歲生日，女兒廖思惟一起慶生。（小紅書@Trinity 廖思惟）

照片曝光後，網友紛紛留言狂讚：

「完全分不出誰是媽媽、誰是女兒」

「根本兩姊妹」

「媽媽太年輕了吧」

「還以為是閨密」

「迷人的姊妹花」

「大姊姊跟小妹妹的感覺」



還有人驚呼：「孫芸芸狀態真的太好了！」不少粉絲也湧入留言區獻上生日祝福，再度掀起一波凍齡話題。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】