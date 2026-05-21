炎亞綸遭舊愛網紅耀樂發長文怒轟嗜血洗白　曾因拍攝性愛片被判刑

台灣藝人炎亞綸（本名吳秉孺）在2023年遭網紅「耀樂」指控在兩人交往期間（當時耀樂未成年）拍攝及散布私密性愛片，後來被法院判處有期徒刑7個月、緩刑3年。本以為風波已告一段落，怎料耀樂在520當日，突然在社交平台大爆內幕，發長文力數炎亞綸罪狀，怒轟對方在過去將近700天裡，不斷將當年的案件炒作，令他忍無可忍！



網紅耀樂發長文怒轟炎亞綸嗜血洗白。（threads@tnps96073）

怒轟炎亞綸將案件當作炒作的話題

耀樂在文中痛訴，原本以為彼此不會再有瓜葛，但「炎先生三番兩次的把外流案件當作商業炒作的話題」，屢次要求他發表公開聲明、出演喜劇《炎上》及拍攝新歌MV主角。耀樂狠批對方「甚至大談外流的玩笑，原來為了求曝光求復出，可以這麼沒有底線。」他更表示被邀請參與新歌《世界上會有對的分手》時，「這首歌的創作、MV，我反覆看了歌詞，那種強烈的反胃感，至今無法忘記」。

炎亞綸遭舊愛耀樂發長文怒轟。（IG@aayan1120）

當時耀樂年僅16歲與炎亞綸談戀愛。（IG@tnps96073）

揭穿和解假象發出最後通牒

耀樂亦揭穿二人私下見面的和解假象，直指炎亞綸曾承諾不提及此事，「結果轉過頭你直接在媒體面前說我們已經見過面且和解。」他更控訴自己這段時間的沉默退讓，換來的卻是對方粉絲的私訊辱罵、直播洗版。忍無可忍的耀樂最終發出最後通牒，隔空狠嗆：「請在緩刑期的炎先生適可而止！不然我一定會採取法律行動。」

耀樂揭穿與炎亞綸和解的假象。（IG@tnps96073）

炎亞綸目前仍在緩刑期內。（IG@aayan1120）

回顧當年私密片外流風波始末

回顧事件，耀樂於2023年突然召開記者會，控訴與炎亞綸交往期間（當時耀樂未成年），遭對方強行拍攝、持有並外流私密性愛影片，震驚整個娛樂圈。全案經司法調查後，法院於2024年5月一審宣判，因雙方達成和解，炎亞綸被判有期徒刑7個月、緩刑3年。原以為官司落幕後雙方能各自安好，如今耀樂再次全面開撕，令這段恩怨再度成為全網焦點。

耀樂指當時炎亞綸趁他不注意時，拿手機拍下整個過程。(FB@耀樂)

有指警方懷疑炎亞綸偷拍影片，耀樂只是其中一人。（IG：@tnps96073）

耀樂上載了一張疑似炎亞綸的男人與另一個人比愛心。(FB@耀樂)