炎亞綸罕談當同性戀藝人辛酸　嘆當年處境「現在的小朋友難理解」

男星炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道《我偷偷升級》，主打真實、不迴避的內容，節目從他的生活與觀點出發，紀錄他「怎麼看世界、結交哪些朋友、又如何選擇過更精彩的人生」。



近日，他接受《ETtoday星光雲》專訪時，也大方分享過去的感情生活。

炎亞綸接受專訪，大方分享過去的感情生活。（ETtoday授權使用）

炎亞綸與《模范棒棒堂》出身的男星阿本（翁瑞迪）緋聞傳了多年，但雙方始終沒有正面回應，日前兩人一同登上Sandy（吳姍儒）主持的節目《萌寵明星粗乃玩》，對方一句玩笑話：

所以我們分手算分得蠻好的啦。

炎亞綸前男友阿本一句玩笑話「所以我們分手算分得蠻好的啦」瞬間引起大批網友熱議。（節目《萌寵明星粗乃玩 Have A Pet Day》@YouTube）

瞬間引起大批網友熱議：

「阿本好敢講」

「所以真的在一起過嗎」



近日，炎亞綸接受《ETtoday星光雲》專訪時，大方談及此事笑說「那一句話沒有想過」，但是聽到的當下「還好，不會覺得怎樣」，接著他回憶當年兩人相處的經歷，直言「我們那個時空背景，現在的小朋友應該不太能理解」。

炎亞綸回憶當年兩人相處的經歷。（IG@aayan1120）

隨後，炎亞綸近一步分享，透露與阿本交往的過程中「我們可能渴望很大方地（放閃），當然前提是不要影響到大家」，但實際上兩人相處時是「壓力大地過每一分每一秒」，像是隨時要注意有沒有人在拍、周圍有沒有狗仔躲藏，甚至連看個電影都要分開進去。

交往過程中，炎亞綸偶爾也希望能夠耍一點小甜蜜「但也不敢」，所以當阿本日前脫口「所以我們分手算分得蠻好的啦」這一句，他也坦言自己相當理解，直呼「因為他在那段時間也付出很多，所以還好我們有銜接到現在這種，不太要對抗異樣眼光的時代」。

講到激動之處，炎亞綸忍不住紅了眼眶，他直言「因為我們那個時候，只要被知道是這樣的狀態，可能連藝人都不用當」，被問到回想到什麼事件讓他如此感性，他透露當時的年代對同性愛情還沒有受到支持，直言「我們的傷痛是在的，不可能完全忘記，或當作沒有經歷過當時的精神壓力」。

這也是炎亞綸首度正面提到過去與阿本交往的細節，他強調：

我們這個年代的「這件事」沒有被理解，要小心翼翼，在那個背景長大以後，會希望被更加圓滑，尤其是我經歷過自己比較封閉的時候，後來會變得比較圓滑。

吐露了希望被理解的心情。

