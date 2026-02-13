炎亞綸驚爆遭飛輪海全員性騷擾　吳尊汪東城伸手入褲摸下體當遊戲

40歲的炎亞綸一步一步擴張事業版圖，2006年以男團「飛輪海」走紅，近日上Podcast《哇！有事嗎》節目，驚爆出道初期就遭到團隊同仁性騷擾，其他3位團員辰亦儒、汪東城、吳尊也都「出手玩鳥」，讓他留下嚴重陰影。



他上節目宣傳新專輯及同名演唱會「Ikigai」，談到過往被外界認為團員相當要好，等於要扛著標籤，會不會很辛苦？他說對他而言的確非常辛苦：

不只是生活圈不同，我的性向也不一樣，老實說生活樣態跟喜歡的內容，不管是人、事、物都不一樣，他們好像沒有刻意要理解我，比較是直男式相處。

接著炎亞綸問主持人吳小帽要不要聽一個更勁爆的事情，是出道以來首次公開：「我們在飛輪海最一開始，出第一張專輯『飛輪海』，每天要練舞，那時候的外包企劃，每天上保母車就會玩一個遊戲，叫做摸彩球。」至於什麼叫摸彩球呢？他揭開真相：

摸彩球就是他會先伸進我的褲子裡面摸（鳥），然後其他人會一起上，這是我經歷的事情。

當時首張專輯宣傳期長達數個月，他說每次只要一上保母車，就得被大家輪流「摸鳥鳥」，且只有他一個人被這樣對待，主持人獲知後相當吃驚，更好奇他的反應？炎亞綸說：「只能配合啊！當然也會抗拒，但就是笑笑的這樣子。」他不記得遊戲怎麼開始的，但記得企劃、團員都有伸進褲子裡摸生殖器，但他也替團員緩頰：「覺得鬧著玩吧，好像直男阿魯巴這樣。」

