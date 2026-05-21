唱錢丨「品水師」陳思錡撞樣徐子珊　佩佩高得分獲Eric Kwok激讚

《唱錢》是由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show，本周六晚（23日）八點半翡翠台播出新一集。除了三位常規主持，陸浩明將聯同Plan V其餘四位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持直播間。



《唱錢》是互動音樂Game Show。（公關提供）

陳思錡樣子酷似徐子珊

今集繼續是素人版，挑戰者分別是從事極罕見職業「品水師」的陳思錡，及「言語治療師」蔡錦佩（佩佩）。自稱Soul及R&B潛力股、現年25歲的思錡，不但聲線甜美、唱歌動聽，樣子更似足初出道的徐子珊，加上甜美笑容，顏值高企。雖然身為靚女，思錡完全沒有靚樣包袱，經常大擺「變醜表情包」，包括嗡鼻、厲眼及扮嬲等，性格極度豪爽Cutie。自稱最大興趣是飲水、並自誇「飲水飲出好聲音」的思錡，還帶同了自己的NO.1優質水介紹給三位主持兼開心Share，三人主持齊齊高舉酒杯飲水，場面夠晒別開生面。

陳思錡樣子酷似徐子珊。（公關提供）

陳思錡比賽出奇招取勝

比賽期間，思錡繼續奇招取勝，當開出《容易受傷的女人》時，思錡不但「皺晒眉」，又無啦啦自爆感情史嚇窒森美。另一搞笑位是當思錡全情投入獻唱時，竟連自己已跌入黃色危險區域也不自知，要到唱完整首歌才發現已身陷險境，隨即「眼都凸埋」、兼笑住不停大叫「嚇死呀」、搞氣氛本領一流！

陳思錡比賽出奇招取勝。（公關提供）

佩佩最高綜合成績達97.9%

至於相對文靜的「言語治療師」佩佩，亦甚有個人特色，就是堅持循序漸進拾級而上挑戰Sing盤。值得留意的是，獲Eric Kwok讚「音準細緻」、「運氣穩定」、「detail位處理得好」的佩佩，其中一首歌曲綜合成績高達97.9%，得分極高，值得期待。