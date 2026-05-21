張致恒廣州復出開唱網民卻「拒絕BOYZ重組」　本尊親回：我認同嘅

昔日香港偶像組合Boy'z成員張致恒（Steven），近年因頻繁爆出家庭經濟危機與債務風波，一度被網民刻薄地列入「香港四大廢男」名單，演藝形象跌落谷底。然而，日前他低調現身內地舞台，不僅用歌聲證明自己並未放棄音樂，更因近期的社會熱話與自身謙卑的態度，意外讓長年累積的負面輿論迎來罕見的大反轉。

張致恒一家六口。（IG@ugly_mama）

暌違已久的聚光燈 淚灑廣州渴求合影

張致恒日前受邀擔任《溫暖廣州·我愛港樂》演唱會的特別嘉賓，當舞台響起無數港人童年回憶的Boy'z神曲《死性不改》時，他與現場音樂人全情投入演繹。久未登上正式大型舞台的他狀態不俗，演唱時更是七情上面，將這首關於執著與遺憾的歌曲唱得淋漓盡致。

張致恒日前北上廣州復出。（小紅書＠飛髮佬正傳）

張致恒現身《溫暖廣州·我愛港樂》演唱會（小紅書@樂評人王擊凡）

在表演尾聲，張致恒難掩內心激動。他感性地向現場觀眾吐露心聲，坦言自己真的太久沒有站在正式的鎂光燈下，內心無比懷念與珍惜這個舞台。隨後，他更像個剛出道的新人一般，謙卑且熱切地請求全場觀眾與他大合照，渴望用鏡頭永遠定格這得來不易的重生時刻。

張致恒透露自己已經很久沒有踏上過舞台。（小紅書影片截圖）

久違的登上舞台，張致恒感性發言：「我好想同大家影張相」。（小紅書影片截圖）

理智粉發文反對合體 本尊清醒回覆：「我認同」

雖然這場成功的演出勾起了不少老粉絲的集體情懷，甚至有人高喊希望Boy'z再度重組。不過，隨後便有自稱是Boy'z多年忠實的歌迷在網上發文「潑冷水」，理智地表明立場：「我本人絕對理解並且尊重張致恒腳踏實地賺錢、甚至再次踏足娛樂圈，If this is what he wants（如果這是他所渴望的），但係重組Boy'z？不了。」

有自稱是Boy'z歌迷的網民反對Boy'z合體重組。（Threads）

這篇直白的文章隨後竟然釣出了張致恒本尊在下方親自回覆：「我認同嘅。」這句簡短卻果斷的表態，不僅親自打破了外界對於男團重組的浪漫幻想，也證實了他目前毫無復出組團的盤算，只想以個人的名義，一步一腳印地為生活與音樂繼續打拼。

張致恒此前被網民封為「四大廢男」。（Threads）

張致恒曬開工照力證唔廢。（IG截圖）