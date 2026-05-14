憑「披老人毛毯走騷」爆紅　27歲廣西留守童用7年逆襲成國際超模

多年以後，坐在廣州珠江新城的工作室裏，陸仙人依然會想起廣西鄉村老家的那個下午：2019年5月20日，他披上嫲嫲的毛毯，拍攝了一段光腳走秀的視頻。這段視頻火爆出圈，成為不少人認識他的開始。



從鄉村少年到國際超模，從廣西山村到廣州珠江新城，從寂寂無名到千萬粉絲......7年時間，陸仙人完成了人生的華麗轉身。近日，羊城晚報記者走進他在廣州的工作室，暢聊他的出圈之路。

陸仙人接受羊城晚報記者專訪。（羊城晚報）

追夢

1999年，陸仙人出生在廣西橫州一個小山村。從小父母常年在廣東務工，作為留守兒童，他由爺爺奶奶帶大。

讀小學時，我通過電視看到了模特走秀，覺得非常酷，我也很想去感受在舞台上的感覺。 陸仙人

電視裏模特筆挺的身姿、迷人的步伐、自信的表情，讓這個鄉村少年為之着迷、瘋狂。從此，稚嫩的他，開始一個人在家偷偷練習，對着鏡子不斷地矯正身姿、調整腳步。

在廣西，很多孩子的「成人禮」，是一張去往廣東的車票。16歲時，中學輟學的陸仙人來到廣東打工，在飯館端過盤子，在理髮店洗過頭，在工廠流水線上重複着一天又一天。「白天工作完後，晚上有大把休息時間，我就會做自己喜歡的事情。」陸仙人回憶，下班後，他會用身邊的材料搗鼓出各種衣服，拿上三腳架，找一個沒有人的地方，走秀、拍攝、記錄。

2019年春節，他作了一個改變命運的決定：辭去工作，回廣西老家，全職做自媒體。

在老家的山村，沒錢買衣服，他就自己動手做，沒有專業的T台，田埂山野就是他的舞台。他用蛇皮袋、芭蕉葉、膠帶等身邊的材料，製作出一件又一件別出心裁的「時裝」，穿在身上，在山野間展示、拍攝。「高級厭世」的臉龐、狂野不羈的創意、「六親不認」的步伐，被他一次次地拍攝記錄下來，扔進網路的汪洋大海。

陸仙人披上奶奶的毛毯走秀（陸仙人）

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迴響

2019年5月20日，創作靈感有些枯竭的陸仙人，在近40攝氏度的高温下，裹着奶奶的毛毯，拍攝了一段走秀視頻。這一次，大海有了迴響。視頻點贊量超過200萬，登上了熱搜，陸仙人迅速出圈、吸粉無數。他的命運齒輪就此轉動，開掛的人生從此開啟。

出圈之後，對於陸仙人來說，一半是火焰，一半是海水。在網絡上以及他的家鄉，一邊是「高級臉」「老天爺賞飯吃」的好評如潮，另一邊是「譁眾取寵」「瘋瘋癲癲」「不務正業」的冷嘲熱諷。

有好的評論當然開心，有不好的聲音也很正常，既然吃網絡這碗飯，就要接受所有的好的和不好的聲音，平常心對待就好。 陸仙人

火出圈後，獨樹一幟的陸仙人，成為了時尚界、模特圈的寵兒。他先後登上2021春夏中國國際時裝周、巴黎時裝周、米蘭時裝周、倫敦時裝周，與國際頂尖模特同場走秀，實現了兒時的夢想。

與此同時，他參加綜藝、開啟直播，粉絲數量突破千萬。但他沒有忘記來時路，他經常穿着家鄉的壯錦走秀，在鏡頭前推介家鄉的茉莉花。就在兩年前，愛喝奶茶的他還完成了一樁心願：開了一家自屬品牌的奶茶店。

長成少年形狀的理想，最是珍貴。從自家院子，走到田間地頭，一直走到巴黎、倫敦的T台......光陰流轉，如今，彼時的鄉村少年，已站在成長的巔峰，回首來路，滿路崎嶇，早已鮮花盛開。

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對話陸仙人 靈感枯竭時看到了毛毯

記者：我們很多人都是通過「毛毯走秀」視頻認識你的？當時為什麼會有這樣的創意？

陸仙人：「毛毯走秀」視頻出來之前，其實我已經拍攝上傳了很多視頻，已經有很多的視頻有幾十萬點贊。當時創作靈感有些枯竭，我在家裏看到了一個很好看的毛毯。當時是夏天，廣西的夏天很熱的，有三十七八度，在拍之前我還猶豫要不等到冬天去拍，但是想着要更新，不能斷更，就硬着頭皮去拍了，用一個小時剪完立馬發布，沒想到一下子火了。

記者：當時火了以後是怎樣的感受？

陸仙人：當時天氣太熱了，拍完這條視頻以後我發燒了三天。我一邊發燒，一邊看着網絡上的點贊，看着我的賬號迅速漲粉。我記得當晚就有超200萬點贊，漲了幾十萬粉絲，在高燒狀態下又激動又難受。我當時還想着第二天繼續拍攝視頻更新，但實在是難受動不了，最後沒有拍。

「我屬於努力型」

記者：你剛開始拍攝鄉村走秀視頻時，家鄉很多人不太理解，甚至會有一些不好的聲音，這會不會影響到你？

陸仙人：多多少少會有，但他們只是在背後默默議論你，不太敢和我面對面說，有蠻多不好的聲音，是通過我的攝影師，也就是我的弟弟傳給我的。隨着家鄉越來越多的人知道，我覺得我火了，我都火到農村了，火回來其實也挺好的。

記者：很多人在網上評價你是「高級臉」「老天爺賞飯吃」，你覺得自己屬不屬於這種類型？

陸仙人：我覺得我算是努力型，天賦再好，如果我一開始沒有創作，沒有拍視頻，我肯定是吃不到這碗飯的。「火」是留給有準備的人的，2019年火之前，其實我已經作了很多準備，包括不斷地練習、創意，也做了很多的視頻出來。

記者：你從鄉村一直「走」到了國際T台，與頂尖模特站在一起時，是什麼樣的感受？

陸仙人：第一次去國外走T台的時候，還是有點小緊張的。除了緊張之外，還會更清晰地認識自己。人嘛，總會有攀比性，看到那些頂尖模特後，我發現我好普通，他們真的跟網上看到的一模一樣，特別漂亮，身材好，頭小，根本不需要任何的濾鏡美顏調整。

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「我還在上升期」

記者：做自媒體以來，你會不會對數據有焦慮？

陸仙人：一開始會有的，一開始如果不對數據敏感的話，你的創作決心是不夠堅定的。我會對比一些同期好的博主數據，會有明顯的創作焦慮，但是後面慢慢平常心了，相對來說看淡了一點。後來也遇到過掉粉的時候，我也覺得無所謂了，畢竟這並沒有影響到一日三餐。

記者：你現在有身材焦慮嗎？

陸仙人：去年和今年會有一些焦慮，人一旦快到30歲，不管有沒有胖，不管是男人還是女人，都會有點點發腮。近幾年，我沒有胖一斤，但是跟以前比的話，我發腮很明顯了，臉大了一圈，所以會有一點點的小焦慮。

記者：你今年已經滿27歲了，你會不會覺得自己已經過了模特的職業黃金時間段？

陸仙人：當然會有這方面的感受。但是模特的職業黃金時間是可以爭取、努力來的，我現在還在努力中，也還在上升期，還有很多創作的可能。

為家鄉宣傳是責任

記者：近幾年，我們看到你經常穿着廣西的民族服飾走上T台，為什麼會有這樣的想法？

陸仙人：宣傳推介家鄉，這是我成長起來後，作為一個網紅應該肩負的責任。我想讓更多的人知道我們廣西的特色、文化，想把家鄉的文化推出去。很多人特別是老外也非常感興趣，他們會問我這是什麼服裝、在哪裏可以買到等問題。

記者：你在家鄉廣西創立了奶茶品牌，為什麼會有這個想法？

陸仙人：兩年半前我創立了自己的奶茶品牌——仙茶令。一方面我很喜歡喝奶茶，幾乎每天一杯，我一直想做自己的茶飲品牌。同時，我也一直很想宣傳家鄉的茉莉花，我的家鄉橫州是茉莉花之鄉，全球每10朵茉莉花就有6朵產自橫州。這二者結合起來，便有了自己的奶茶品牌。

未來留更多時間給自己

記者：為什麼選擇來廣州發展？

陸仙人：我來廣州發展已經快5年了。廣州是一線城市，能在工作上提供我們發展的平台和資源。同時我是廣西人，兩廣地區在吃的方面很像，美食也多。廣東的地理環境、文化也和廣西相似，這邊的山跟廣西的感覺也很像。廣州這座城市非常適合我，工作完之後我會去周邊山裏逛一逛，放鬆一下，會很有親切感。

記者：對於未來個人發展，有什麼計劃打算？

陸仙人：我從2018年開始拍視頻，到現在已經蠻多年時間了，幾乎每天都在忙碌中，沒有太多屬於自己的時間。再過幾年，到三四十歲的時候，我會逐漸放慢腳步、放慢節奏，留給自己的時間多一點點。