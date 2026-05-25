52歲楊采妮曬凍齡慶生照素顏狀態極佳　網民驚呼：更似30歲

有「玉女掌門人」之稱的楊采妮（Charlie）自2013年與丈夫結婚後，育有一對雙胞胎兒子，而後移居新加坡。為了專注照顧家庭楊采妮逐漸淡出演藝圈。近日楊采妮為了《寒戰1994》的宣傳罕有露面，從分享的影片中看，已經52歲的楊采妮狀態依舊十分能打。



楊采妮（Charlie）自2013年與丈夫結婚後，而後移居新加坡。（IG@charlieyoung_523）

楊采妮曬凍齡慶生照

近日，楊采妮迎來52歲的生日，她於個人社交平台分享慶生照，畫面裡她身穿白色上衣，雙手合十閉眼對著蛋糕虔誠許願，整體狀態依舊十分凍齡，極具氣質與少女感。她亦曬出了兒子為自己精心準備的生日禮物，畫面中滿滿是幸福。楊采妮分享的照片迅速引起熱議，不少粉絲和網民紛紛感慨完全看不出來她的真實年齡，直呼模樣完全不像52歲，更像30歲。

楊采妮曬凍齡慶生照。（IG@charlieyoung_523）

生日第一時間收到家人祝福

楊采妮配文寫道，剛踏入凌晨十二點時，丈夫便第一時間送上Happy Birthday的生日祝福，母親也同時發來了訊息，「給我的掌上明珠，歲歲平安」。楊采妮感慨到，即使和母親相隔兩地，但是母親依舊時刻掛念著她。

楊采妮生日第一時間收到家人祝福。（IG@charlieyoung_523）

楊采妮分享生日行程安排

楊采妮同時亦透露，生日當天和爺爺奶奶、大哥嫂嫂一家人吃午餐，之後一整天陪著孩子，到了晚上便和丈夫享受二人世界，她十分感恩所有收到的的祝福與愛，也同時將這份喜氣分享給大家，希望大家都平安喜樂，並誠心祝福世界和平。