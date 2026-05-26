陳浚霆傳背後打毒針踢走當紅演員 羅雪妍親揭對方不為人知真面目

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》向來是非不斷。近日網上更有傳聞指出，劇中飾演「風少」的陳浚霆涉嫌在背後「打毒針」，令某些人氣較高、比較「紅」的演員因而流失工作機會。

昨日（25/5）有份在《愛·回家》中演出的羅雪妍現身劇集宣傳活動。羅雪妍就事件接受《香港01》訪問時直言從未聽聞相關消息，並大讚陳浚霆私底下為人非常慷慨。

陳浚霆被傳背後打毒針踢走當紅演員。

羅雪妍大讚風少「好豪爽」 經常萬歲

羅雪妍表示，自己與陳浚霆並非屬於同一個部門或經常對戲的線路，平時兩人主要是在公司的化妝間碰面。雖然兩人「未算到好熟」，但她對陳浚霆的印象極佳：「佢對我好 nice 㗎！平時佢會喺 cafe西餐廳買好多嘢食，仲會主動請埋我哋食。有時連早餐都會幫我哋買埋嗰份，真係好好。（你同佢熟唔熟？）因為我嗰個部門係法律部，咁所以其實始終同佢冇咁多同場，所以唔熟，變咗佢係頭場我就係尾場，但係我哋會喺公司嘅化妝間撞到。（啲人叫佢少爺仔？）咁佢屋企真係有咁樣實力。」

對於網上傳聞指陳浚霆因為「有家底、有實力」才敢在背後搞小動作。羅雪妍表示：「話佢有打人毒針我就唔係好覺嘅，因為我見佢對大家都好 Nice嘅。（會唔會係表面？）如果咁樣講，我覺得可能會打人毒針？不過我相信佢唔係咁樣嘅人嚟嘅。」

被問到有沒有覺得自己因此而「少咗演出機會」時，羅雪妍隨即幽默回應：「我都仲喺度（劇組）呀，好明顯就無做到呢件事。」 她強調，以她平日的觀察，陳浚霆對身邊所有人都很好，不相信對方會是這種人。

羅雪妍大讚風少「好豪爽」 經常萬歲。（陳順禎攝）

無綫熱播劇集《香港探秘地圖》今日於觀塘舉行宣傳造勢活動。（陳順禎攝）

無綫熱播劇集《香港探秘地圖》今日於觀塘舉行宣傳造勢活動。（陳順禎攝）

羅雪妍大讚風少「好豪爽」 經常萬歲（陳順禎攝）