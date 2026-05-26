《一夜成名》孔慶翔近況曝光「大崩壞」　曾沉迷賭博輸老本致離婚

昔日憑《She Bangs》與正能量金句逆襲全球的孔慶翔（William Hung），在歷經回歸平淡、沉迷賭博導致失婚的跌宕人生後，近日以 43 歲「嚴重發福」的不倒翁身形現身 AI 盛會。儘管驚現震撼的三下巴與水桶腰，他依然帶著當年那份「毫無後悔」的招牌超強自信在台上又唱又跳，瞬間將現場氣氛推至高潮。

孔慶翔曾沉迷賭博導致失婚。（IG@williamhungofficial）

憑「騎呢」She Bangs紅遍全球

身為孔子第七十三代孫的美籍華僑孔慶翔（William Hung），童年在香港沙田區成長，1993年隨家人移民美國。2001年他考入加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）土木工程系，其後轉學至加州州立大學北嶺分校數學系畢業，並取得工商管理碩士（MBA）學位。

不過，真正改變他一生的，是 2004年他參加美國歌唱真人騷比賽節目《一夜成名》（American Idol）。當時他身穿藍色襯衫，以極其騎呢的舞姿配上五音不全的歌喉，獻唱Ricky Martin的名曲《She Bangs》，隨即被評判無情「叮」走。豈料，他非但沒有垂頭喪氣，反而憑著一句充滿正能量的超級金句瞬間逆襲：「I already gave my best, and I have no regrets at all.（我已盡全力，我毫不後悔）」

孔慶翔於2003年參加《全美偶像大賽》（American Idol）海選。（海選片段截圖）

這番真誠又充滿體育精神的回應贏盡全球普羅大眾的歡心，令他在美國一夜爆紅，甚至曾被《福布斯》雜誌選為荷里活權力榜第96位。這股熱潮隨後席捲香港，回流返港發展的他隨即獲邀擔任男主角，與薛家燕合作演出電影《我阿媽發仔瘟》，並推出神曲《燒餅》。雖然電影票房慘淡，但依然掀起一時熱話。可惜他其後的演藝事業未能再創高峰，最終於 2011年正式淡出娛樂圈，回歸平淡在美國政府部門擔任分析師。

孔慶翔在《我阿媽發仔瘟》亦有演唱《She Bangs》。（影片截圖）

三度娶妻驚爆黑歷史 沉迷賭博變職業賭徒

回歸平凡打工仔生活的孔慶翔，情路相當崎嶇，至今已歷經三段婚姻。他與第一任妻子相識半年就閃婚，可惜婚姻僅維持了10個月。2014年他與第二任太太Jian Teng再婚，最終同樣離婚收場。直至2024年，孔慶翔接受外媒訪問時首度自爆驚人內幕，坦承與第二任太太離婚的導火線，全因自己沉迷賭博。

他透露自己原本只是公餘時間小賭，後來覺得賭博收入比正職高，竟在3年前毅然辭職成為職業賭徒。雖然他自詡擅長玩撲克，但後來因貪心開始涉足體育博彩，最終運氣用盡，太太憤而與他離婚。痛定思痛後，孔慶翔決心戒賭並重回正職。2023年，他迎來人生第三春，與同是華人的Hannah結為夫婦，婚後極為恩愛。他透露現時兩口子正努力「造人」，雖然對幕前演出仍有興趣，但暫時會以照顧家庭為主。

孔慶翔與妻子Hannah。（IG@williamhungofficial）

43歲「大崩壞」形如不倒翁

離開娛樂圈多年的孔慶翔，間中會在社交平台與網民互動。去年11月他慶祝43歲生日時，曾分享了一張利用 AI 生成的生日相，相中的他雖然身形略顯圓潤，但樣貌與當年相差不遠，大批網民亦紛紛送上祝福。

孔慶翔分享了一張利用 AI 生成的生日相。（IG@williamhungofficial）

然而，月前他親身出席一個 AI 年度盛會的片段曝光，其實實狀態卻令網民大跌眼鏡！現場影片所見，孔慶翔比起那張「AI生日相」明顯發福幾倍，不僅面部嚴重腫脹、皮膚鬆弛，更驚現震撼的「三下巴」！身穿休閒服的他挺著一個極度凸出的巨型大肚腩，腰身變成「水桶腰」，圓碌碌的身形犹如「不倒翁」，與當年的青澀模樣判若兩人。