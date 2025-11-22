印尼鬼片開拍前曾「實地調查靈媒村」　劇組揭超毛骨悚然見聞

電影《大婢咒（台灣譯名，原名：Kitab Sijjin & Illiyyin）》以真實巫術與靈媒信仰為題材，揭開降頭、附身等駭人習俗。為了呈現更真實的恐怖氛圍，劇組實地深入印尼靈媒村進行田野調查，親眼直擊巫師「下咒」的震撼場面！



為深入挖掘印尼社會潛藏的神秘信仰，《大婢咒》劇組在開拍前特地前往一處巫師密度極高的「靈媒村」探訪。據劇組透露，村內巫師行徑令人毛骨悚然，他們接受民眾各式「委託」，過程宛如「點餐」般平常。

電影《大婢咒》劇照（Youtube@威視電影）

主演尤尼塔西爾加（Yunita Siregar）補充道：

巫師會直接問：『想要什麼效果？重病、殘廢還是死亡？』只要願意付出代價，他們相信任何怨念都能成真。

劇組親眼見證後深受震撼，也讓電影的真實感更上一層。

除了田野考察的真實感，飾演母親「萊拉絲」的印尼女星丁達坎亞德維（Dinda Kanyadewi）更為戲挑戰身心極限。現年38歲的她，曾演出多部人氣恐怖片，包括賣座系列《鬼舞村：詛咒起源》，這次為了詮釋被邪靈附身的中邪狀態，她主動嚴格節食，短時間內暴瘦10公斤。她笑稱：

我希望臉頰更凹，看起來更瘋、更恐怖。

除了體態調整，她每天還需花上3小時化上厚重的特效妝、戴上假牙與特製隱形眼鏡，導致視線極度模糊，只能憑感覺演戲。更挑戰的是多場中邪後身體扭曲、嘶吼與吊鋼絲的高難度動作戲。

她苦笑回憶：

真的超累，拍完直接虛脫！尤其尖叫戲最耗體力，聲帶都快壞了。

儘管過程艱辛，丁達仍坦言非常享受這段「變身」之旅：「拍追逐戲時看到小演員真的被嚇到，反而讓我覺得很有成就感！」她也笑說最難忘的是一場啃食戲，「畫面看起來很驚悚，其實那是白巧克力做的假骨頭，減肥時偷吃特別幸福！」

電影《大婢咒》劇情描述失去雙親、無家可歸的尤莉（尤尼塔西爾加 飾），自小被當成低賤的傭人，長年飽受羞辱與折磨。二十年後，滿腔怨恨終於爆發，她尋求村中禁忌薩滿幫助，決心施展致命降頭術：七日之內，將仇人的名字塞入新鮮亡屍的血肉中，隨著詛咒逐一應驗，這家人接連陷入血腥災難。然而，復仇的代價遠比尤莉想像的更殘酷……她究竟能否如願以償？還是將招致更大的災難？

