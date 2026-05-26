李婉華斥「伸脷抽水」惡習 曹永廉加碼爆料：我識得有人真係會伸

娛樂圈近日掀起一場關於「拍吻戲伸脷」的風波。先有資深演員林漪娸在訪問中公開點名，炮轟當年與戴志偉拍攝劇集《初入竹林》時，對方竟然在未有共識的情況下「真係伸條脷過嚟」，令她大感震驚。隨後，知名編劇劉定堅亦加入爆料，指夏雨與高妙思當年拍吻戲時亦有伸脷情況。連移居海外的李婉華也在網上自爆曾有相同遭遇，痛斥這個存在已久的行內惡習，直言覺得對方根本是在「抽水」。

曹永廉大爆認識有人拍吻戲會伸脷

昨日（26/5）曹永廉與蕭正楠一同出席節目宣傳活動。提起這場愈演愈烈的「伸脷風波」，曹永廉在接受《香港01》訪問時，坦言以前的確聽過前輩提及類似事件：「我以前聽過一啲前輩演員講過，佢哋真係會認真（伸脷）嘅，真係會講明『大家認真拍』。但需唔需要呢？我就唔敢講我將來會唔會喇，哈哈！但電視尺度嚟講，其實就真係唔需要。」

曹永廉大爆圈中人拍吻戲會伸脷。（陳順禎攝）

曹永廉表示，確實有些演員在拍攝時比較「投入」和有「心理準備」，但他強調前提必須是尊重對方：「我識有啲演員，佢哋都有伸脷，但我唔講得係邊個，但佢唔係鹹濕，佢真係希望大家嗰個感覺好，咁當然佢哋都會先問過個女仔，女仔話『好啊，唔緊要』，大家有共識就冇問題。不過我哋拍電視就唔需要做到咁細緻，有條口水絲咁好難睇，所以我們就從來冇試過。」對於李婉華日前自爆在毫無溝通的情況下被對手「伸脷抽水」，曹永廉和蕭正楠都認為，這種事事前必須「講清楚」。

男藝人拍親熱戲易吃虧

曹永廉亦指出，男藝人拍攝這類親熱戲時，其實往往處於較為被動和危險的位置：「其實我哋男人好蝕底嘅，因為只要女方講任何嘢，你都好難去洗底。如果人哋話你『頭先抽水』，聽嘅人多數都會信個被害者。所以我們做男演員嘅，應該要比較小心，事前講清楚，或者在拍攝過程中同導演一齊溝通好，咁樣做會比較安全。」

被問到如果太太黃翠如將來要拍親熱戲，會否叫她小心保護自己？蕭正楠即搶答幫口：「我諗佢自己識㗎喇，佢都好少拍 Kiss 戲，可能劇本就寫唔啱俾佢，節本送嚟都推咗，所以我又唔太擔心呢樣嘢，相信大家都會識得保護自己。」

蕭正楠和曹永廉今日出席節目宣傳活動。（陳順禎攝）