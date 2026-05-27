「伸脷風波」 爆不停 車婉婉揭男星加戲套路：無預警先最難防

娛樂圈近日掀起一場關於拍吻戲不當行為的風波。先是資深藝人林漪娸日前在訪問中，公開點名炮轟戴志偉，指當年兩人合作拍攝吻戲時，男方竟在未經同意下「伸脷」，隨即引發網民熱烈討論。

劉定堅再爆料 夏雨拍戲同樣出現越界行為

緊接著，資深傳媒人劉定堅亦加入爆料，指當年夏雨與高妙思拍攝親熱戲時，同樣出現「伸脷」情況。而遠在海外的李婉華隨後亦在網上自爆，坦言自己過去在行內亦曾有過類似的遭遇，並憤怒痛斥這種在演藝圈存在已久的惡習，呼籲女演員要勇敢發聲。

車婉婉指無預警先最難防。（陳順禎攝）

無預警先最難防 「埋身一刻先發生」

這場「伸脷風波」越演越烈，今日車婉婉與吳若希出席活動時，亦被問及對此事的個人睇法與感受。

車婉婉接受《香港01》訪問時認真表示：「嗰個男人係想加戲嘅時候，佢唔會拍緊嘅時候會講話我而家伸脷過嚟，佢係會喺冇預警嘅時候做，變咗嗰一刻先埋到身，先會有呢件事發生。」

被問到如果真的在現場遇到對手突然做出不尊重舉動，會否感到不高興或如何應對？車婉婉直言自己想像不到，但會選擇理智處理：「我會即刻叫導演Cut，同時會質問對方『頭先你唔係咁講』。其實演戲對我嚟講係一件好冇編制嘅事嚟，如果戲情有需要嘅我就會做，即係演戲所有嘢都要合理。」

車婉婉拍親熱戲未曾遇過對手伸脷。（陳順禎攝）

昔日沉默如今發聲 前輩用經歷警醒新人

她亦推測，前輩們現在選擇將這些不愉快的「辛酸史」講出來，或許是想為現今的新人敲響警鐘，提醒大家在行內要時刻保持警惕：「佢哋而家講出嚟就係想警戒吓嗰啲新人。」

對於「伸脷事件」吳若希直言「想像唔到」，又指自己拍親熱戲不同，未曾遇過相關經歷，她不忘發揮搞笑本：「自己諗諗以前同周柏豪拍親熱氣嘅時候，佢會唔會覺得驚呢，佢遇到女色狼。同埋記得拍親熱戲前會同對方講笑話會食咖喱，搞吓氣氛。」