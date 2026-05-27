唱錢丨小肥挑戰首本名曲《寵物》勁緊張　豪言：唱衰的話退出樂壇

《唱錢》是由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show。



《唱錢》是互動音樂Game Show。（公關提供）

《唱錢》本周六一集是明星版，挑戰歌手是擁有多首大熱歌曲包括《寵物》、《時光機》、《一首歌》等的小肥（原名徐智勇），每論是悲情歌或充滿爆炸力的歌曲都難不到他，當中《寵物》更是男士在K房必唱的失戀神曲之一。

小肥甫出場即擰擰頭，真係咁冇信心？（公關提供）

小肥挑戰《唱錢》擰頭嗌緊張

雖然被外界公認為實力唱將，不過小肥出場時擰晒頭，坦言非常緊張，直指要達到《唱錢》System標準難度很高，但因做歌手一定要大膽，故決定上節目挑戰自己。小肥表示事前已不停練習，但自嘲冇記性，惟有盡量放鬆。他又稱有收看《唱錢》，見到不少人挑戰低Level歌曲時都撻Q，故不敢輕言有什麼類型歌曲較容易。出名唱歌充滿感情的小肥，為了幫家庭觀眾謀福利，除了「勒住」感情唱歌，被Eric Kwok數度取笑「死都唔扭音」，更揚言要打Pat Pat：「你驚啲咩啫？」

小肥直指要達《唱錢》System的標準難度很高。（公關提供）

小肥豪言：唱衰的話要退出樂壇！

根據官方發布新聞稿，小肥挑戰歌單其中一首就是自己的首本名曲《寵物》，他坦言每次唱《寵物》都會有不同效果，故有信心的同時亦很怕失敗，除了冇面目見「江東父老」，更與之前曾亮相《唱錢》的側田一樣，豪言若「唱衰」首本名曲「就要退出樂壇！」想知小肥順利過關定引退收場？就要收看本周六播映的《唱錢》！