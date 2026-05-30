專訪｜邱晴爆兩年零工作　憶爺爺一席話淚崩：不如你返嚟我養你

在娛樂圈這條看似光鮮亮麗的道路上，每位藝人的背後都交織著不為人知的汗水與淚水。被不少網民封為「女神」的邱睛，接受《香港01》專訪時，首度大談加入娛樂圈以來的辛酸史與心路歷程。在訪問中，她憶述低潮期時更一度感觸落淚，場面令人動容。然而，支持她一直走下去的，正是來自家人與遠方爺爺無條件的愛與支持。

17歲誤打誤撞選港姐 入行打開「潘朵拉盒子」

回憶起當初入行的契機，邱睛笑言一切都是誤打誤撞。當時年僅17歲、剛中學畢業的她，在家人和朋友的鼓勵下報名參加了香港小姐競選。「我個人其實好怕醜嘅，個陣選港姐都係媽咪同朋友話：『你不如試下啦，你啱啱中學畢業，夠水數啦！』叫我試下，話冇嘢輸。因為個陣時真係咩都唔知，又覺得好似幾得意、見到啲女仔企喺台上面好靚，好似閃閃發光咁，就去咗參選。」

邱睛17歲誤打誤撞選港姐。(葉志明攝)

年紀輕輕便踏入選美戰場，邱睛坦言當時非常忙碌和緊張，為了保持最佳狀態，更是吃盡苦頭：「個陣時真係無得食嘢，因為為咗減肥唔食嘢，淨係飲蔬果汁，媽咪每日都會整一杯蘋果、西芹、紅蘿蔔、好有營養嘅果汁畀我飲，跟住就咁過一日。所以個陣時每次見到記者朋友們，我都會好驚、好緊張，心諗：『哎呀，唔知一陣間點樣講呢，佢會問我啲咩呢？』好彩啲記者都好好，同我講話：『妹妹，唔使驚喎，叔叔唔會食咗你嘅。』」 雖然過程艱辛，但樂天性格的邱睛還自嘲最終成功奪得「最佳落選港姐」獎項，為自己贏得掌聲。

選美結束後，邱睛獲簽約成為藝人，並加入藝員訓練班及擔任兒童節目主持，正式開啟了她的演藝生涯。 她形容這就像是打開了潘朵拉的盒子：「選完美之後個感覺就係覺得好神奇，因為喺咁短時間裡面已經學識咗點樣行Catwalk、學識咗少少化妝技巧，之後就係有少少打開咗潘朵拉盒子嗰一下囉。跟住就會想睇下入面仲有啲咩玩、想入藝員訓練班，跟住又去咗做兒童節目嘅主持。原來呢個世界係咁多姿多彩、咁豐富，默默努力嘅藝人都好新奇。」

邱晴爆兩年零工作低潮 憶爺爺一席話淚崩。(葉志明攝)

娛樂圈路難行 曾因心直口快招誤解

不過，演藝之路並非一帆風順。作為隊伍中年纪最小的妹妹，邱睛在人際交往上也曾因性格太過純粹而碰壁，體會到人情冷暖。「可能因為我個人好純粹，有時講啲嘢我是唔會想咁多，直接講嗰樣嘢就係嗰樣嘢，可能呢方面啲人就唔鐘意，太過心直口快。」 她坦言有時在排練時會感到被冷落，對方可能不太想回應她，讓她心裡有些難受和失落， 甚至會向媽媽訴苦自己好像不太懂與人相處。

然而，邱睛從未想過要退選或放棄：「我又冇諗過退選，因為我都好想試下自己喺比賽嗰度可以行到邊一個位置，我都想用自己嘅全力去做到嗰件事，所以決定咗嗰樣嘢我都唔會放棄。」 歷經這些考驗後，她也學會了調整心態：「我會覺得唔好咁擺喺心度，好多嘢都看輕一切。如果你好著緊一樣嘢、好緊張一樣嘢嘅話，其實有時反而未必會有嗰個效果。但相反隨遇而安咁去面對一切嘅話，個心就會舒服啲。因為其實好多做我哋藝人嘅人，其實個心都未必會好開心，內心深處會有好多情緒。」

邱晴爆兩年零工作低潮。(葉志明攝)

離巢遇疫情兩年零工作 爺爺一席話淚腺崩潰

邱睛坦言演藝圈是一個非常被動且講求運氣的地方， 而她面臨最大的困難，莫過於離開TVB後、剛好碰上疫情的那兩年。當時她面臨長達兩年幾乎完全沒有工作、收入不穩定的重大打擊， 只能靠著離巢前在台慶幸運抽到的大獎獎金苦苦支撐度日。

在那段接近兩年「與世隔絕」的日子裡，邱睛坦言情緒起伏非常大，內心充滿了壓抑與不快樂，晚上更常常獨自落淚。 在一次情緒陷入極度低潮時，她撥通了遠在異地、許久未見的爺爺的電話，沒想到爺爺的一句關心，直接讓她淚腺失守、在電話中崩潰大喊。

憶述當時的情景，邱睛再度紅了眼眶，用口語哽咽道：「其實好多觀眾都覺得我是一個開心果、冇咩煩惱，但其實我自己夜晚嘅時候就會好多愁善感。有一次疫情嘅時候，我好唔開心，好掛住爺爺，我就打電話畀佢傾計，跟住我就忍唔住爆喊。因為個陣時，爺爺就同我講話：『晴晴你係咪好辛苦啊？不如你返嚟我養你啦，你唔好咁辛苦啦，你ok家。』佢好鼓勵我。佢同我講話：『晴晴你唔使咁擔心你嘅前途，其實我是你最後嘅後盾。』，同埋當時媽咪知道我經常會唔開心同埋喊，媽咪係好擔心我，驚我會做傻事。」幸好爺爺這番充滿愛與包容的話語，雖然讓邱睛在電話那頭哭成了淚人兒， 但同時也成為了她心靈上最強大的避風港與力量來源。

邱晴爆兩年零工作低潮 憶爺爺一席話淚崩。(葉志明攝)

邱晴爆兩年零工作低潮 憶爺爺一席話淚崩。(葉志明攝)

自責未能回報家人 承諾繼續堅持不放棄

除了對爺爺的心疼與感激，邱睛心中對家人也抱有一份深深的自責。她坦言，自己一直有一個夢想，就是希望有朝一日能賺到一大筆錢送給爺爺，幫他翻新大屋，讓演藝路上無條件支持她的爺爺能住得更舒服，可惜這個承諾至今仍未實現。同樣地，對於一直全心全意支持她的媽媽，邱睛也充滿了愧疚與感激。

回想起當初剛出道、在兒童節目工作能領到一萬多元底薪時，她第一時間興高采烈地把家用拿給媽媽：「我個陣其實都覺得好開心，終於可以憑自己嘅力量去賺到固定嘅收入。個陣我好開心即刻畀咗少少錢我媽咪，話：『哎呀，呢個係我嘅家用啊！』個陣真係好開心。」

然而，面對後來的演藝低潮與收入不穩，看到媽媽依然無怨無悔地為自己付出、為自己「盲目」應援，邱睛坦言內心非常內疚，氣自己無法給媽媽更好的生活。 在最迷茫的時候，她甚至曾去學習「頭顱骨治療」等另類技能，思考過是否要放棄演員之路、轉行找份穩定的工作。

為了夢想日慳二十蚊 街市買餸煮飯分幾餐

在長達兩年幾乎零工作的疫情期間，邱睛面臨著極大的經濟壓力，甚至坦言銀行戶口曾一度只剩下雙位數。在回應這段最艱難的寒冬日子時，邱睛難掩尷尬與酸楚，用口語苦笑著說：「其實有時真係試過銀行戶口得返七十幾蚊……我要特登入多三十蚊落去，先可以湊夠一百蚊撳返出嚟。」 這種窘迫的境況，對於一個曾在大銀幕前閃耀的藝人來說，確實是難以想像的沉重。

為了支撐下去，邱睛在日常生活中展開了極致的「慳錢大作戰」。她不再外出應酬，將每餐的預算壓到最低：「我慳錢呢，其實好在有少少福利啦，就係我去街市買餸呢，好似買肉碎咁，我可能話買十蚊肉碎，啲豬肉哥哥見我咁，可能真係會畀足二十蚊、甚至三十蚊嘅分量我。咁我就可以將呢啲肉碎分開幾餐嚟食。」

疫情雖然殘酷，卻也逼著這個昔日的「小公主」學會了獨立與精打細算。「因為疫情嗰時我真係學識咗煮飯，覺得出面食嘢太貴喇。為咗慳錢，我會特登行去街市買餸，之後又行返屋企。每日三餐都盡量自己煮，仲要將食剩嘅餸留返第二日再食。」 邱睛坦言，那時候每餐的食材預算常常都控制在二十至三十港元之內， 雖然生活過得清苦，但也因為街市街坊的一份人情味與多給的一點點分量， 讓她在寒冬中感受到一絲溫暖。

走入校園找到自我價值 「荷蘭飛盤」成逆轉動力

在最迷茫、最看不清前路的時候，上天為她關了一扇門，卻也為她打開了另一扇窗。邱睛開始思考如何尋找演藝事業以外的突破，並因緣際會下接觸到一項新興運動「荷蘭飛盤」。經過刻苦的訓練，如今的她更成功代表香港出外參賽，為港爭光。

這項運動不僅帶她走出低谷，更讓她重新找到了屬於自己的舞台與價值。近來，她常常以運動員與藝人的雙重身份走入校園表演與分享， 這讓她感觸良多：「最近我去咗一啲學校度表演唱歌同埋做推廣，我發現我企喺個台上面，原來真係可以鼓舞同鼓勵到一班學生，好似變咗佢哋嘅榜樣咁，呢樣嘢對我嚟講係好開心。」

邱晴走入校園找到自我價值 「荷蘭飛盤」成逆轉動力。(葉志明攝)

從一個在台下默默看著別人發光的害羞女孩，到今天能站在台上鼓勵下一代，邱睛語帶真摯地表示：「以往嘅我其實都只係喺學校發夢嘅一個學生，但估唔到我依家可以企喺個台上面同啲學生講：『你哋唔好唔發夢啊！』只要你有夢想，你就會有動力去做好你想做嘅嘢，你嘅人生就會好。我估唔到自己竟然可以做到呢方面嘅鼓勵工作，我覺得自己原來都真係有啲價值。」

除了學生的回饋，網民與觀眾在看完她的演出和節目後留下的讚賞與快樂， 都成為了她心中最巨大的精神支柱。「有好多唔同嘅節目，啲人睇完我嘅演出之後，覺得好開心、好滿意，原來我可以令到人哋開心，呢樣嘢對我嚟講，真係一個好大嘅鼓勵。」

幸好，媽媽的開明與體諒再次拯救了她。邱睛欣慰地表示，媽媽對她的事業發展一向抱持非常隨緣和開明的態度，從不強求她要爬到多高的位置，只要看到女兒開心、看她拍的節目就已經感到無比滿足與驕傲。 正是這份來自媽媽和爺爺最純粹、最溫暖的愛，讓邱睛重新振作起來。她表示，未來的路即使再難走，她也會為了愛她的家人繼續堅持、勇敢地在演藝圈走下去。