舒淇周五(16日)迎來45歲生日,不過現時她身在台灣照顧家人,老公馮德倫(Stephen)被獨留香港,不過Stephen又怎會忘記老婆生日呢?夫妻二人透過視像傳情,舒淇似乎在玩變醜Filter,變成大口細眼的樣子,逗得老公笑不停更偷偷截圖上載,並大放閃光彈地寫道:「Happy Birthday to my beautiful wife? Keep laughing together. Forever young!(生日快樂我美麗的妻子?一起保持歡笑,永遠年輕!)」馮德倫此舉雖有「花式自殺」之嫌,不過「有前科」的他就以此為二人之間的情趣,網民皆羨慕這夫婦的恩愛。閨密林熙蕾亦不甘落後,在個人IG上載幾張與舒淇合照並寫道:「老公生日快樂,下半輩子我還是會繼續陪伴著妳!love you!」