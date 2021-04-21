大叔的愛︱與盧瀚霆吻戲連場　Edan唔擔心：錫完確定鍾意女仔多啲

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ViuTV購入日本大熱BL劇《大叔的愛》，由黃德斌飾演部長KK、炙手可熱的MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆／AL）飾演凌少牧，二人均對Edan（呂爵安）飾演的田一雄一往情深，由於原版已經氣勢如虹，更是香港電視界首度開宗明義拍BL，令一眾鏡粉未播先期待。

周三（21日）劇集煞科前最後一天開工，並舉行探班活動，需要拍攝親密戲份的Edan和AL均指無需做心理建設，AL：「我哋接戲嗰陣已經有心理準備！」Edan就信賴好兄弟：「正因為同AL反而更加舒服，我哋真係太熟，本來成日都攬頭攬頸，錫之前都冇話好擔心、平常心。」又指AL：「佢好緊張因為期待咗好耐。」不過二人言談間大爆吻戲不止一場，AL更信心十足：「我個嘴應該都算柔軟同幾香。」Edan就笑指已經忘記接吻的感覺：「錫完就更加確定鍾意女仔多啲！」

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Edan與AL這對屏幕情侶日前與姜濤合拍廣告《大姜的愛》，這段辦公室三角戀中的粉紅泡泡隨即掀起話題，問起廣告與《大叔的愛》的分別，AL指廣告中的他比較誇張：「劇中比較沉實，就算嬲都唔會揼地，廣告咁樣娛樂性會高啲。」Edan在《大叔》中亦比較不會向AL撒嬌：「唔會發姣，我覺得《大姜》有啲發姣，但都幾得意、好玩。」

同場加映：大姜的愛｜MIRROR三角戀睇到手腳捲縮　呂爵安被姜濤挑逗變高潮眼

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