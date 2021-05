《權力遊戲》前傳公開3張劇照　揭開300年前「龍族」衰落之迷

撰文: DramaQueen電視迷 最後更新日期: 2021-05-07 15:00

HBO 美劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳衍生劇《House of the Dragon》發布首波劇照,公開「龍族」坦格利安家族(House Targaryen)成員的模樣!

《House of the Dragon》根據《權力遊戲》原著作者佐治R.R.馬田(George R.R. Martin)所著的《火與血》(Fire & Blood)進行改編,背景設定在《權力遊戲》事件發生的300年前,聚焦坦格利安家族的興起與衰落。(點開即看《House of the Dragon》預先公開劇照👇👇👇)

此波劇照公開的演員如下:

《探尋真相者》(Truth Seekers)中的Emma D’Arcy飾演雷妮拉坦格利安公主(Princess Rhaenyra Targaryen),國王韋賽里斯坦格利安一世的長女,也是其選定的繼承人,自小就騎乘著名為敘拉克斯(Syrax)的母龍,被期待成為首位統治維斯特洛的女王。

《王冠》(The Crown)中的Matt Smith飾演親王戴蒙坦格利安(Prince Daemon Targaryen),韋賽里斯一世之弟,是雷妮拉女王的叔叔也是第二任丈夫。他是一名出類拔萃的戰士,在與龍共舞內戰期間指揮大局。

《挑戰者1號》(Ready Player One)中的Olivia Cooke飾演亞莉森海塔爾(Alicent Hightower),是海塔爾家族的成員,後成為韋賽里斯坦格利安一世國王的第二任妻子,充滿野心,為雷妮拉坦格利安公主的繼母,支持著自己生下的長子伊耿坦格利安二世與公主爭奪王位。

伊耿坦格利安二世(Aegon II Targaryen)即為引發坦格利安內戰「與龍共舞」(Dance of the Dragons)的人物,被敵對陣營喚作「篡奪者伊耿」(Aegon the Usurper)。 《蜘蛛俠:驚世現新》(The Amazing Spider-Man)中的Rhys Ifans飾演奧托海塔爾(Otto Hightower),為亞莉森的父親,先後在多位國王任內擔任國王之手的職位。

《波斯王子:超時空之戰》(Prince of Persia: The Sands of Time)中的Steve Toussaint飾演外號「海蛇」的科利斯瓦列利安(Lord Corlys Velaryon),在「與龍共舞」內戰期間擔任雷妮拉女王的女王之手。

其餘演員包括《局外人》(The Outsider)中的Paddy Considine、《毒蛇》中的Fabien Frankel、《命運:魔法俏佳人》中的Eve Best、《狂想》中的Sonoya Mizuno。《House of the Dragon》由《殖民地》(Colony)共同主創Ryan Condal執筆劇本,並與「私生子之戰」艾美獎最佳導演明Miguel Sapochnik共同擔任節目統籌及監製,後者執導試播集與部分集數。

《House of the Dragon》首季共十集預計於2022年首播。

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】