《權力遊戲》前傳公開3張劇照　揭開300年前「龍族」衰落之迷

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-05-07 15:00

HBO 美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）前傳衍生劇《House of the Dragon》發布首波劇照，公開「龍族」坦格利安家族（House Targaryen）成員的模樣！

《House of the Dragon》根據《權力遊戲》原著作者佐治R.R.馬田（George R.R. Martin）所著的《火與血》（Fire & Blood）進行改編，背景設定在《權力遊戲》事件發生的300年前，聚焦坦格利安家族的興起與衰落。（點開即看《House of the Dragon》預先公開劇照👇👇👇）

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此波劇照公開的演員如下：

《探尋真相者》（Truth Seekers）中的Emma D’Arcy飾演雷妮拉坦格利安公主（Princess Rhaenyra Targaryen），國王韋賽里斯坦格利安一世的長女，也是其選定的繼承人，自小就騎乘著名為敘拉克斯（Syrax）的母龍，被期待成為首位統治維斯特洛的女王。

《王冠》（The Crown）中的Matt Smith飾演親王戴蒙坦格利安（Prince Daemon Targaryen），韋賽里斯一世之弟，是雷妮拉女王的叔叔也是第二任丈夫。他是一名出類拔萃的戰士，在與龍共舞內戰期間指揮大局。

《挑戰者1號》（Ready Player One）中的Olivia Cooke飾演亞莉森海塔爾（Alicent Hightower），是海塔爾家族的成員，後成為韋賽里斯坦格利安一世國王的第二任妻子，充滿野心，為雷妮拉坦格利安公主的繼母，支持著自己生下的長子伊耿坦格利安二世與公主爭奪王位。

伊耿坦格利安二世（Aegon II Targaryen）即為引發坦格利安內戰「與龍共舞」（Dance of the Dragons）的人物，被敵對陣營喚作「篡奪者伊耿」（Aegon the Usurper）。 《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）中的Rhys Ifans飾演奧托海塔爾（Otto Hightower），為亞莉森的父親，先後在多位國王任內擔任國王之手的職位。

《波斯王子：超時空之戰》（Prince of Persia: The Sands of Time）中的Steve Toussaint飾演外號「海蛇」的科利斯瓦列利安（Lord Corlys Velaryon），在「與龍共舞」內戰期間擔任雷妮拉女王的女王之手。

其餘演員包括《局外人》（The Outsider）中的Paddy Considine、《毒蛇》中的Fabien Frankel、《命運：魔法俏佳人》中的Eve Best、《狂想》中的Sonoya Mizuno。《House of the Dragon》由《殖民地》（Colony）共同主創Ryan Condal執筆劇本，並與「私生子之戰」艾美獎最佳導演明Miguel Sapochnik共同擔任節目統籌及監製，後者執導試播集與部分集數。

《House of the Dragon》首季共十集預計於2022年首播。

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