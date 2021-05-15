一文看清《莫測高深一女生》5大亮點　主角爆紅獲封泰版水原希子

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-15 23:30

如果你是影劇迷，肯定會發現近兩、三年來似乎有股「懸疑劇風潮」在全球各國蔓延展開，比如台劇《誰是被害者》、韓劇《Signal信號》、美劇《安眠書店》（You），又或是近期討論度極高的英劇《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes），都是藉由節奏緊湊、刺激燒腦的離奇劇情，引導觀眾探討攸關人性的暗黑面。 文：Amber Chan, Boga（GQ Taiwan）

《莫測高深一女》娜諾原來係超模！點圖放大看更多泰國水源希子Chicha Amatayakul美照👇👇👇

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如果你喜歡上述這些類型劇，那麼絕不能錯過這部2018年在泰國上映就引起廣大討論的《莫測高深一女》（Girl from Nowhere）！劇情內容皆改編自「真實社會案件」，因為沒有地域限制的校園議題，使它在2019年上架到Netflix後更引發全球觀眾的共鳴。好評加拍第二季將於5月7日再度於 Netflix和大家見面！

以下，我們為大家整理了《莫測高深一女》第一季中的五大精彩看頭，在「新同學」再度為你上課之前，重新複習一下吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1. 改編自真實社會案件的校園題材，引發全球共鳴

回想學生時期，應該都聽過各種大人的耳提面命，叮嚀涉世未深的我們「校園是社會的縮影」，除了念書考試，學習做人和交朋友，也是相當重要的一課。而《莫測高深一女》正基於這個想法，選擇了一個人人皆有過的「校園經驗」作為題材；不同於歌頌校園青春、美好的常見戲碼，反而諷刺地以種種「校園問題」切入故事，比如性侵、欺凌、炫富......等，各個皆改編自泰國真實社會案件。

或許因為這些校園問題其實不分地域性，全球觀眾可能都在自身的成長經驗裡目睹、經歷過。只要在觀影時擁有強烈的個人帶入感，就更能善用聯想，走進這部劇的世界觀！

2. 共計13集的獨立單元劇，找來多位導演分別執導

和多數劇集不同的是，《莫測高深一女》幾乎每集都是一個獨立的故事。共通點是，每集開頭皆是以女主角「娜諾」轉到新學校，「測試」校園裡的作惡之人，設計一系列的圈套勾引他們心裡的黑暗，最後再殘酷地予以他們可怕報復。你可以說娜諾是正義的化身，也可能為她深不可測的城府感到懼怕。而這矛盾且具爭議的人設，也在網路上引起相當大的討論，比如娜諾是人還是鬼？

為了使每一個結構類似的故事不落入重複、單一的敘事手法，製作團隊還特別找了多為導演分別執導，如曾入圍台北電影節的電影《小情人》（My Girl）導演孔克里．特里維蒙、鬼片《暹邏鬼廣場》導演Pairach Khumwan等，皆有參與製作。

3.女主角娜諾本人是個「泰國超模」

如果你看過日本漫畫家伊藤潤二的經典作《富江》，大概會發現「娜諾」在劇中神秘、恐怖，卻美麗迷人的形象，和江富簡直不謀而合！不僅空靈氣息，就連臉上的痣、及眉瀏海，與中長髮也幾乎相同。可以說《莫測高深一女》藉著娜諾一角暗藏伏筆，向恐怖大師伊藤潤二致敬。

而娜諾可不僅在戲裡充滿話題，在現實世界中，更是人氣爆棚的泰國超模Chicha Amatayakul！有「泰國水源希子」封號的她，IG粉絲人數多達128萬人。出生於1993年，今年已經27歲，演出高中生卻毫無違和感。受老天眷顧的清新氣質與無暇好膚質，讓她即使素顏也不怕露面！超愛在Instagram上分享生活照，甚至素顏開直播呢！

4. 由泰國知名廣告公司Sour Bangkok統籌製作

泰國Sour Bangkok是一個將生產內容定位在「女性」議題的廣告創意工作室，《莫測高深一女》便是由創辦人Lek與創意總監Cake共同進行的發想，企圖為觀眾群以女性、學生為主的GMM25頻道，打造品牌新特色。與一般製作公司相比，廣告創意人除了有寫好腳本的一手功夫，更了解如何「行銷」，透過社群概念與深刻的消費者洞察，在網路上成功進行低成本的話題操作。

這是一個非常「不廣告」的「廣告作品」，也是近幾年創意代理商們極力追求的「不著痕跡的大創意」。因為它不僅達成專案的商業目的，更讓作品走入觀眾生活，進而引起對生活的反思、對議題的關注，成功創造了對社會善良的影響力。更以此獲得《2019亞太廣告節傳效獎》！

5. 泰國驚悚懸疑劇集，帶世界看見不一樣的泰國！

香港觀眾對於泰國電影一直以來都不陌生，隨口都能說出好多部！比如學生時期必看的純愛片《初戀那件小事》、被封為「迄今最駭人」的恐怖片《鬼影》、又或是踩在近年極簡風潮上的劇情片《就愛斷捨離》、和《莫測高深一女》同屬懸疑片的《模犯生》！

隨著傳流平台的興起，有著較長篇幅、能將故事說的更清晰的劇集，於電視劇消沈多年後的現在，再度成為許多人的生活必須之一。而過往泰國影視在此方面的作品相較他國，似乎來的少一些，《莫測高深一女》或許能堪稱是「經典泰國懸疑劇集」史上的領頭羊，藉著娜諾的視角帶世界看見泰國的校園與社會。成功開啟此類型劇的新篇章！

《莫測高深一女》第二季即將上線

令人興奮的消息來了，除了第二季將於5月7日在Netflix上架，具官方消息指出，娜諾在新一季裡仍是轉學生，但她竟計劃報復更多學生與教師！而且，這次可不只有她一個人，劇情似乎將走進下一波高潮！暗黑校園裡，還會藏著什麼肉眼望不見的恐怖故事？看來可以好好期待一下呢！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「泰版富江」回來了！Netflix 泰國驚悚影集《轉學來的女生2》詭譎校園生活揭露人性醜惡面，五大看點一次解析！】