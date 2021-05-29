Apink娜恩高爾夫球選手細妹曝光　網民讚如模特兒：美貌基因超強

即時娛樂
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韓國偶像女團Apink出身的孫娜恩（손나은），日前確定離開老東家，簽入YG娛樂演員部門，成為金喜愛、車勝元、崔智友（崔志宇）的師妹。近日，她在IG上曬出與高爾夫球選手妹妹孫世恩（손세은）的合照，讓許多網友驚艷於姊妹倆的美貌基因。

孫娜恩28日在Instagram上曬出一系列與妹妹的合照，照片裡可看到孫世恩有著不輸給姊姊的高雅氣質，姊妹兩人提著名牌包包，擺出各樣畫報姿勢的模樣，而兩人都擁有超強美貌基因，相似的五官讓許多網友發出讚嘆！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

照片上傳後，網友紛紛稱讚「孫氏姐妹太漂亮了」、「兩個都很美」、「真的長得很像」、「瞬間以為世恩是模特兒……氣場太強大了」、「果然是高顏值孫氏姊妹！」等等。

此外，據悉在孫娜恩簽進YG娛樂之前，孫世恩就已經是YG旗下運動經紀廠牌「YG SPORTS」的所屬選手，姊妹倆目前也成了同事。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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