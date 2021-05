現年71歲的薛家燕(家燕姐)周六(29日)宣布榮升新手嫲嫲的喜訊,新抱陳素怡(Zoe)平安誕嬰,外界有傳一索得男,家燕姐將於明天中午相約傳媒到醫院分享做嫲嫲的喜悅並正式公布BB性別!

二仔石耀庭(Jackson)與女友Zoe於2018年結婚,家燕姐曾遭好姊妹陳寶珠爆恨抱孫;結果孝順仔Jackson未負母望,今年情人節公布與太太成功造人,周一(24日)Zoe曾貼出孕照指:「See you soon, little one! I will miss the kicks, the stretches and always having you with me, but we can’t wait to see you and squeeze your chubby cheeks(很快就相見了,小傢伙!我會想念踢腿、伸展和一直陪著我的你,但我們迫不及待想見到你,捏住你胖乎乎的臉頰)」