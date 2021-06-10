范瑋琪被梁靜茹取消關注傳不和　與徐若瑄林心如5人直播有玄機

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-10 19:22

梁靜茹、范瑋琪（范范）、林心如、台灣網紅那那大師昨晚參與徐若瑄（Vivian）的IG直播，因口罩風波神隱的范范罕見上線，提到正在師大攻讀EMBA，還誇獎線上的網友相當溫暖，徐若瑄鼓勵她快回來，她則鬆口「我回不去了」。而有網友發現梁靜茹、范瑋琪遲遲沒一起直播，一查發現梁靜茹已經取消關注范瑋琪，顯見彼此真的鬧翻。

Dcard網友發文「發現梁靜茹IG沒關注范瑋琪了」，內文提到「在靜茹離開鏡頭的時候，范范就『剛好』就出現在直播底下留言了，然後是V（徐若瑄）還是心如就問她要不要進來一起直播於是就邀請了范上來…老實說我當下心情是整個大白眼，畢竟我（應該不只我？對范還是蠻反感的…好好看藝人們聊天的好心情瞬間少了很多…==她們就這樣在直播聊了一下，過沒多久靜茹就在下面留言她回來了之類的話，然後范范就說那我就不打擾了妳們好好聊天Goodbye之類…。」

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其實梁靜茹、范瑋琪出道時間相近，過去因升格當媽媽、話題相近漸漸成為姐妹淘，2年前梁靜茹驚爆婚變，范瑋琪經紀人表示范范2年前已知情，但大家都還是朋友，一度讓范范成為酸民攻擊目標，被罵是大嘴巴。

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後來梁靜茹疑似心疼范范遭受謾罵，在社群網站分享與范范的合照，寫道「一直愛范范，謝謝范范這些年的陪伴和支持，愛你」，試圖幫忙緩頰。沒想到後來梁靜茹陸續刪掉和范范的合照，當時就傳姐妹情已有嫌隙。

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