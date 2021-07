撰文: 聯合新聞網 最後更新日期: 2021-07-04 11:30

蕭亞軒(Elva)與男友黃浩今年二月傳出遭家中愛犬咬傷,臉部傷勢不輕,而她上個月在Instagram分享短片,曝光自己貼著美容膠帶的臉,自我喊話「會好的」,粉絲也為她打氣。

2號Elva再曝光貼著膠帶的模樣,不過塊個膠帶之間可見有較為深色的部分,疑似是曝光臉部傷疤,她還寫道:「I’m not afraid but god please help me through 🙏 I don’t like how I look ……」,表示雖然自己並不害怕,但仍乞求神幫幫她,因為她實在不喜歡這副模樣。

👇👇👇點圖看更多蕭亞軒傷疤照及更多IG生活照👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

而林凡則留言表示會為她祈禱,希望會儘快恢復。網友也留言鼓勵她,並祝她早日康復。

同場加映:女兒們的戀愛3︱節目濾鏡太勁出事 蕭亞軒被「磨」到得番鼻窿?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 3 + 3 + 3

延伸閱讀:

賈永婕大女兒認錯「我出大包了」!媽媽1句話曝教養理念

艾力克斯悄悄返美!「3個hashtag」疑曝心碎原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】