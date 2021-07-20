聲夢傳奇丨入電視城福利　賽後炎明熹Chantel各分4組合照冇輸贏

TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》昨晚（19日）在電視城舉行決賽，賽前宣佈在11個商場安排直播，亦都開放其中一個錄影廠，讓各fans可入場近距離睇比賽。

決賽在晚上10時半前結束，不過一班fans直至晚上11時半都未離開，原因是TVB安排《聲夢》所有參賽者與fans合照，沒有進入決賽的林沚羿（Venus）、孫漢霖（Steven）、詹天文（Windy）等都有份。

Chantel分4組fans合照。（FB@ TVB Entertainment News）

Gigi一樣分4組。（FB@ TVB Entertainment News）

冠軍炎明熹（Gigi）出場合照時有人尖叫，司儀多次呼籲冷靜，最後人數眾多要分4組影合照，fans群由小朋友到師奶們都有。成功進入最後兩強的姚焯菲（Chantel），支持者多同樣要分成4組影相，她的「小菲象」更戴上象耳頭套。而網民票選第三的鍾柔美（Yumi），亦都要分2組fans影相。