吳亦凡登日本雅虎首頁　內地網友急割席：他是加拿大人

吳亦凡選妃淫行遭官方證實，相關新聞爆發的第一時間消息傳回他的出道地韓國，如今連日本都轉載相關報導，醜聞躍上國際。



日本雅虎轉載「FRIDAY」報導，內容敘述吳亦凡對酒醉的女孩們伸出魔爪，包括未成年者在內，超過30人以上受害。報導中以「知名中國歌手」形容吳亦凡，並且用他過去在韓國活動的藝名KRIS，寫下他被網紅揭發真面目。

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為了怕日本網友不認識，報導還幫吳亦凡做了背景整理，包括他曾是EXO的一員，現在在微博擁有超過5000萬名粉絲等等。同時也翻譯了都美竹的爆料文摘要，簡單扼要地點出吳亦凡靠著徵選、見面會等名目誘騙美眉，晚上酒過三巡後趁機發生性關係，也寫下他從未避孕跟只會出一張嘴哄騙女孩的難堪行徑。

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如今吳亦凡幾乎身敗名裂，除了面臨法律責任外，各種代言紛紛解約，廣告、宣傳物下架。而吳亦凡並未低頭認錯，接下來雙方可能要對簿公堂。撰文的記者也深知大陸民眾急著跟吳亦凡切割，特別指出吳亦凡是加拿大人，刻意避開「中國人」一詞。

但搞笑的是，沒有在關心K-pop或是陸娛的日本民眾對他一無所知，在留言中獲得最多讚數的竟然是「拍謝，完全不認識」。吳亦凡沒能用作品走出國際，倒是臭名先遠播海外。

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