193郭嘉駿IG徵求限量版波鞋遭KOL家明發長文討伐　本尊親留言反擊

193郭嘉駿@ERROR 日前在IG Story上貼出兩對限量版波鞋的照片,並附上「I NEED THESE TWO PAIRS US 12 有冇人幫到手呀」似是向粉絲和朋友徵求,不過隔了數小時後,事件就隨即發酵,除了有網民在討論區上指193郭嘉駿是利用自己的人氣「攞著數」。



ERROR成員193憑出位言論而受到關注。(資料圖片)

一個有超過12萬追蹤人數的粉絲專頁「家明」,在今日(01/08)就發長文,直指193郭嘉駿「運用自身影響力自肥,令人反感」。他表示,這對限量版現時抄價一對已超過港幣二萬七千元,在193郭嘉駿以前是時裝買手的基礎下,他能夠買到這兩對波鞋的門路應比普通市民多,就算上二手炒賣網也可以買到,完全不需要在IG Story向粉絲詢問。

193郭嘉駿@ERROR在IG 出 storoy徵求限量版波鞋。(IG@deniskwok193)

專頁「家明」文中更明言,他在IG Story向粉絲詢問,會令粉絲花費整個月人工為他購買。「錢就你賺,鞋就「老婆」買,公平咩?近半年,太多人因為敢言而喜歡你,人氣如日方中,但得到影響力之後,你卻沒有再影響人。」最後「家明」更寫到:「買樓應該搵經紀,唔想益炒家就唔好買唔好著,絕非靠知名度」還以一句「想繼續紅下去,你要知自己咩料」作為結尾。

KOL家明寫了一大篇文講。(FB截圖)

大批網民撻伐指家明「上綱上線」。(FB截圖)

帖文也引來不少「途人」留言,有人力撐193沒有做錯,在IG Story徵求心愛的波鞋是人之常情:「佢有冇叫過佢嘅fans買啊,求其搵個story 同post就補完佢嘅人格,你係咪有問題?」也有人表示自己不是193的粉絲,也覺得193沒有做錯:「你呢啲嘢都攞出嚟批鬥,係咪有少少多餘?係咪有更加多嘢值得你出文?」

193郭嘉駿本菟出現了。(FB截圖)

「家明」的長文貼出後大約一小時,事件的本尊193郭嘉駿就留言:「你真係唔識㗎喎!」回應「家明」,隨後網民即Like爆,紛紛撐193並非如家明所指。

