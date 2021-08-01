193郭嘉駿IG徵求限量版波鞋遭KOL家明發長文討伐　本尊親留言反擊

193郭嘉駿@ERROR 日前在IG Story上貼出兩對限量版波鞋的照片，並附上「I NEED THESE TWO PAIRS US 12 有冇人幫到手呀」似是向粉絲和朋友徵求，不過隔了數小時後，事件就隨即發酵，除了有網民在討論區上指193郭嘉駿是利用自己的人氣「攞著數」。



ERROR成員193憑出位言論而受到關注。（資料圖片）

一個有超過12萬追蹤人數的粉絲專頁「家明」，在今日（01/08）就發長文，直指193郭嘉駿「運用自身影響力自肥，令人反感」。他表示，這對限量版現時抄價一對已超過港幣二萬七千元，在193郭嘉駿以前是時裝買手的基礎下，他能夠買到這兩對波鞋的門路應比普通市民多，就算上二手炒賣網也可以買到，完全不需要在IG Story向粉絲詢問。

193郭嘉駿@ERROR在IG 出 storoy徵求限量版波鞋。（IG@deniskwok193）

專頁「家明」文中更明言，他在IG Story向粉絲詢問，會令粉絲花費整個月人工為他購買。「錢就你賺，鞋就「老婆」買，公平咩？近半年，太多人因為敢言而喜歡你，人氣如日方中，但得到影響力之後，你卻沒有再影響人。」最後「家明」更寫到：「買樓應該搵經紀，唔想益炒家就唔好買唔好著，絕非靠知名度」還以一句「想繼續紅下去，你要知自己咩料」作為結尾。

KOL家明寫了一大篇文講。（FB截圖）

大批網民撻伐指家明「上綱上線」。（FB截圖）

帖文也引來不少「途人」留言，有人力撐193沒有做錯，在IG Story徵求心愛的波鞋是人之常情：「佢有冇叫過佢嘅fans買啊，求其搵個story 同post就補完佢嘅人格，你係咪有問題？」也有人表示自己不是193的粉絲，也覺得193沒有做錯：「你呢啲嘢都攞出嚟批鬥，係咪有少少多餘？係咪有更加多嘢值得你出文？」

193郭嘉駿本菟出現了。（FB截圖）

「家明」的長文貼出後大約一小時，事件的本尊193郭嘉駿就留言：「你真係唔識㗎喎！」回應「家明」，隨後網民即Like爆，紛紛撐193並非如家明所指。

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